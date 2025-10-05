Connect with us

Ryanair renunță complet la biletele de îmbarcare pe hârtie. Pasagerii vor fi nevoiți să își descarce aplicația

Publicat

acum O oră

Ryanair renunță complet la biletele de îmbarcare pe hârtie, din 12 noiembrie. Din acea zi, cărțile de îmbarcare vor fi exclusiv digitale și emise în aplicația sa mobilă.

Prin urmare, clienții vor trebui să descarce aplicația, să se înregistreze și să finalizeze toate procedurile necesare înainte de a urca la bord, transmite Rador Radio România și Euronews.

Compania aeriană plănuise să elimine ghișeele de check-in în luna mai, dar începutul perioadei de vârf a călătoriilor aeriene și riscul de haos la plecări au determinat conducerea să amâne schimbarea până în noiembrie, o perioadă cu trafic mai redus.

„Odată cu trecerea la cărți de îmbarcare 100% digitale, începând cu 12 noiembrie, pasagerii nu vor mai putea descărca și imprima cartea de îmbarcare pe hârtie, ci vor trebui să o utilizeze pe cea digitală generată în aplicația «myRyanair» în timpul check-in-ului pentru a se îmbarca în zborul Ryanair”, a declarat compania aeriană low-cost într-un comunicat.

Ryanair renunță complet la biletele de îmbarcare pe hârtie. Neclarități

În aeroporturi vor rămâne doar punctele de livrare a bagajelor de cală. Nu este clar cum intenționează compania aeriană low-cost să abordeze problema pasagerilor care, dintr-un motiv sau altul – persoane în vârstă, călători pentru prima dată sau persoane cu dizabilități fizice – nu se pot înregistra prin intermediul aplicației (sau pe site-ul de internet).

Compania aeriană susține că utilizarea aplicației Ryanair îi ajută, de asemenea, pe pasageri să fie la curent cu călătoria lor, primind informații în timp real despre „îmbarcare, porți și întârzieri”, precum și „notificări live de la Centrul operativ în caz de perturbări”.

„Aproape 80% dintre cei 206 milioane de pasageri ai Ryanair folosesc deja cărți de îmbarcare digitale”, estimează compania aeriană.

Trecerea la 100% digital, începând cu 12 noiembrie, urmează exemplul altor sectoare legate de bilete (cum ar fi festivaluri, concerte și evenimente sportive), care au trecut deja cu succes la ticketing exclusiv digital. În urmă cu un an, cifra era de 60%.

Angajații din aeroporturi subliniază că, „forțând” călătorii să se bazeze exclusiv pe aplicația companiei aeriene pentru toate serviciile, Ryanair va putea avea mai mari șanse să vândă produsele extra, cum ar fi selectarea locurilor, gustările și băuturile.

Având posibilitatea de a imprima cărțile de îmbarcare, niciun pasager nu va utiliza ulterior aplicația și, prin urmare, compania aeriană low-cost nu poate propune serviciile suplimentare.

