Salariile la vedere: Ce prevede Directiva Europeană care va obliga angajatorii să facă publice grilele de salarizare

Salariile la vedere: Directiva europeană privind transparența salarială, adoptată oficial în 2023, marchează una dintre cele mai importante schimbări din ultimul deceniu în modul în care angajatorii din Uniunea Europeană vor fi obligați să gestioneze informațiile despre salarii.

România, la fel ca toate celelalte state membre, trebuie să transpună această directivă în legislația națională până cel târziu la 7 iunie 2026, iar efectele ei vor fi resimțite deopotrivă de angajatori și angajați.

Noua reglementare are ca scop principal reducerea diferențelor salariale dintre femei și bărbați, o problemă persistentă în întreaga Uniune Europeană, unde decalajul mediu de remunerare este de aproximativ 13%.

Directiva introduce, pentru prima dată, un set clar de obligații de transparență pentru companii și un drept explicit al angajaților de a afla cum sunt plătiți colegii lor care desfășoară activități similare.

Salariile la vedere de la angajare: Concret, angajatorii vor fi obligați să includă în anunțurile de angajare intervalul salarial sau salariul de pornire pentru postul scos la concurs.

În același timp, aceștia nu vor mai avea voie să ceară candidaților informații despre salariul avut anterior, o practică frecventă care, potrivit Comisiei Europene, perpetuează inegalitățile.

După angajare, orice salariat va putea solicita informații privind nivelul salarial mediu pentru posturi echivalente, defalcat pe sexe, iar compania va trebui să ofere aceste date într-un termen rezonabil.

Companiile mai mari, în special cele cu peste 100 de angajați, vor avea și obligații suplimentare: vor fi nevoite să raporteze periodic diferențele salariale dintre femei și bărbați și să adopte măsuri corective dacă decalajul depășește un anumit prag.

În cazurile în care diferențele nu pot fi justificate prin criterii obiective – cum ar fi vechimea, nivelul de calificare sau performanța – firmele pot fi sancționate și chiar obligate să plătească despăgubiri.

Directiva pune accent și pe dreptul la despăgubire al angajaților discriminați, pe inversarea sarcinii probei – adică angajatorul va trebui să demonstreze că nu a comis o discriminare salarială –, dar și pe o mai mare transparență în raporturile de muncă.

În plus, statele membre vor trebui să stabilească sancțiuni clare și eficiente pentru companiile care nu respectă aceste reguli.

În România, transpunerea directivei este încă în fază incipientă. Până în prezent, Ministerul Muncii nu a publicat un proiect de lege concret, însă mai multe organizații patronale și de resurse umane atrag atenția că mediul de afaceri trebuie să înceapă pregătirile din timp.

Potrivit unui sondaj recent, peste 60% dintre angajatorii români recunosc că nu sunt încă pregătiți să asigure transparența salarială cerută de noua legislație.

Salariile la vedere: Ce prevede directiva europeană

La 24 aprilie 2023, Consiliul European a adoptat noi norme privind transparența salarială.

Scopul acestei directive a UE este de a combate discriminarea salarială și de a contribui la eliminarea diferenței de remunerare dintre femei și bărbați în UE.

În temeiul noilor norme, întreprinderile din UE vor fi obligate să comunice informațiicu privire la salarii și să ia măsuri în cazul în care diferența de remunerare dintre femei și bărbați depășește 5%.

Directiva include de asemenea dispoziții privind despăgubirea victimelor discriminării salariale și sancțiunile, inclusiv amenzile, aplicabile angajatorilor care încalcă normele.

Noile norme privind transparența salarială ar trebui să ajute la combaterea discriminării salariale la locul de muncă și să contribuie la eliminarea diferenței de remunerare între femei și bărbați.

Transparența salarială poate să permită lucrătorilor să își exercite dreptul la egalitatea de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin intermediul unui set de măsuri obligatorii.

Lipsa de transparență salarială a fost identificată ca fiind unul dintre principalele obstacole în calea eliminării diferenței de remunerare dintre femei și bărbați, care rămâne în medie de aproximativ 13% în UE în 2020.

Aceasta înseamnă că femeile câștigă în medie, pe oră, cu 13% mai puțin decât bărbații.

Diferența de remunerare are un impact pe termen lung asupra calității vieții femeilor, asupra riscului lor de expunere la sărăcie și asupra decalajului persistent în materie de pensii, care este de aproximativ 30% în UE (date din 2018).

Noile norme vor impune angajatorilor obligația de a informa persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă cu privire la salariul de pornire sau la intervalul de remunerare al posturilor anunțate, fie în anunțul de post vacant, fie înainte de interviu.

De asemenea, angajatorilor nu li se va permite să solicite candidaților informații despre istoricul lor salarial.

Odată ce își vor prelua funcția, lucrătorii vor avea dreptul de a solicita angajatorilor lor informații cu privire la:

nivelurile medii de remunerare, defalcate în funcție de sex, pentru categoriile de lucrători care prestează aceeași muncă sau o muncă de aceeași valoare

criteriile utilizate pentru a stabili evoluția remunerării și a carierei, care trebuie să fie obiective și neutre din punctul de vedere al genului

Obligația de raportare

Întreprinderile cu peste 250 de angajați vor trebui să raporteze anual autorității naționale competente cu privire la diferența de remunerare dintre femei și bărbați din cadrul organizației lor.

Pentru organizațiile mai mici, obligația de raportare se va aplica o dată la trei ani. Organizațiile cu mai puțin de 100 de angajați nu vor avea nicio obligație de raportare.

În cazul în care raportul evidențiază o diferență de remunerare mai mare de 5% care nu poate fi justificată prin criterii obiective și neutre din punctul de vedere al genului, întreprinderile vor fi obligate să ia măsuri sub forma unei evaluări comune a remunerațiilor, efectuată în cooperare cu reprezentanții lucrătorilor.

Accesul la justiție

În temeiul noii directive, lucrătorii care au făcut obiectul unei discriminări salariale pe criterii de gen pot să primească despăgubiri, inclusiv să beneficieze de recuperarea integrală a plăților restante și a primelor sau plăților în natură aferente.

Deși sarcina probei în cazurile de discriminare salarială revenea în mod tradițional angajatului, de acum înainte va cădea în sarcina angajatorului să demonstreze că nu a încălcat normele UE privind egalitatea de remunerare și transparența salarială.

Sancțiunile pentru încălcări trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive și vor include amenzi.

Salariul la vedere. Clarificare: Directiva UE se aplică și candidaților

Nu era clar dacă propunerea vizează candidații la ocuparea unui loc de muncă (spre deosebire de persoanele încadrate în muncă).

Reprezentanții Consiliului European au făcut precizări importante pe această temă:

Textul final de compromis clarifică faptul că, în scopul asigurării transparenței salariale înainte de angajare, directiva se aplică și candidaților la ocuparea unui loc de muncă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News