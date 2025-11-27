Scandal între vecini la Baia de Arieș. Un tânăr a fost reținut. Ce s-a întâmplat

Scandal între vecini la Baia de Arieș. Un tânăr care avea interdicție să se apropie de vecina sa a încălcat ordinul de protecție. I-ar fi adresat acesteia expresii jignitoare.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 26 noiembrie, polițiștii din Baia de Arieș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 29 de ani, din oraș.

Din cercetări a reieșit că, în 24 noiembrie, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Câmpeni, la data de 9 octombrie 2025, pentru o perioadă de 2 luni.

Ar fi purtat discuții cu vecina sa și i-ar fi adresat acesteia expresii jignitoare. Astfel, bărbatul ar fi încălcat interdicția de a se apropia la o distanță mai mică de 5 metri față de vecina sa și de a o contacta pe aceasta, în orice mod.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

