Se alege noul arhiepiscop major al Bisericii Greco-Catolice din România, după decesul cardinalului Lucian. Sinod în noiembrie

În perioada 2-6 noiembrie, la Roma, se desfășoară sesiunea extraordinară a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în vederea alegerii noului arhiepiscop major. Funcția a rămas vacantă după trecerea la cele veșnice a PF Lucian Cardinal Mureșan.

”În conformitate cu prevederile canonice în vigoare, având consimțământul Sinodului Permanent, Preasfinția Sa Cristian Dumitru Crișan, Administrator al Bisericii Greco-Catolice din România, a convocat pentru perioada 2-6 noiembrie 2025 sesiunea extraordinară a Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, în vederea alegerii noului Arhiepiscop Major, scaun rămas vacant după trecerea la cele veșnice a Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan.

Cu acordul Eminenței Sale Cardinal Claudio Gugerotti, Prefectul Dicasterului pentru Bisericile Orientale, sesiunea sinodală se va desfășura la Roma și va fi găzduită la Colegiul Pontifical Pio Romeno”, anunță Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Potrivit sursei citate, în 3 și 4 noiembrie, episcopii membri ai Sinodului vor participa la două zile de reculegeri spirituale. Meditațiile sunt ținute de Pr. Rinaldo Iacopino, părintele spiritual al Colegiului.

Marți, 4 noiembrie se va celebra Sfânta Liturghie Arhierească urmată de rânduiala Parastasului, la împlinirea celor 40 de zile de la trecerea în neființă a PF Părinte Lucian Cardinal Mureșan.

PF Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a trecut la Domnul joi, 25 septembrie, la ora 13:20, la vârsta de 94 de ani. A îndeplinit funcția timp de aproape 25 de ani. AICI, biografia cardinalului.

