Connect with us

Actualitate

Se crapă zidurile ecosistemului Apple? AirDrop, acum compatibil și cu Android (P)

Google Pixel 10 Pro XL emag

Publicat

acum O oră

Pentru mulți utilizatori Apple, AirDrop a fost mult timp un avantaj exclusiv, un instrument care simplifică transferul de fișiere între iPhone, iPad și Mac. Această funcție, introdusă în 2011, a devenit rapid un pilon al ecosistemului Apple, oferind o metodă rapidă și sigură de partajare a fotografiilor, documentelor și clipurilor video. Până de curând, utilizatorii Android nu aveau o alternativă comparabilă, ceea ce întărea bariera dintre cele două platforme.

Astăzi, lucrurile se schimbă. Noile Google Pixel 10 Pro XL aduc o funcție care permite transferul de fișiere către dispozitive Apple prin AirDrop, un pas major în direcția interoperabilității. Această evoluție nu este doar un avantaj tehnologic, ci și un semnal că ecosistemele închise încep să se deschidă, sub presiunea reglementărilor și a cerințelor utilizatorilor.

Această schimbare vine într-un context în care Apple se confruntă cu provocări în Uniunea Europeană. Regulile impuse de Digital Markets Act obligă compania să permită mai multă flexibilitate, ceea ce a dus la adoptarea USB-C pe iPhone și la apariția magazinelor alternative de aplicații. În continuare, vom analiza ce înseamnă această compatibilitate, cum funcționează și ce impact are asupra pieței.

AirDrop este un protocol de transfer bazat pe Wi-Fi și Bluetooth, care permite trimiterea rapidă de fișiere între dispozitive Apple aflate în apropiere. Lansat în 2011, a fost gândit pentru a elimina nevoia de cabluri sau aplicații terțe. În plus, transferul este criptat, ceea ce oferă un nivel ridicat de securitate. Această combinație de simplitate și siguranță a făcut din AirDrop un element definitoriu al ecosistemului Apple.

Pentru utilizatorii Android, lipsa unei funcții similare a fost mult timp un dezavantaj. Au existat soluții precum Nearby Share, dar acestea funcționau doar între dispozitive Android. Noile Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro și Google Pixel 10 Pro XL schimbă regulile jocului, permițând transferul direct către iPhone, iPad și Mac. Aceasta este o premieră care reduce barierele dintre cele două platforme și oferă mai multă libertate utilizatorilor.

Cum activezi această funcție pe Google Pixel 10 Pro XL? Procesul este simplu: accesezi setările de conectivitate, activezi opțiunea „Quick Share” și selectezi compatibilitatea cu dispozitive Apple. Odată activată, telefonul detectează automat iPhone-urile din apropiere care au AirDrop pornit. Transferul se realizează printr-o conexiune securizată, similară cu cea folosită de Apple.

Această compatibilitate nu a apărut întâmplător. Presiunea reglementărilor europene a obligat Apple să deschidă anumite funcții, iar producătorii Android au profitat de oportunitate. Digital Markets Act impune interoperabilitate între platforme, ceea ce înseamnă că barierele artificiale trebuie eliminate. În plus, adoptarea USB-C pe iPhone este un alt exemplu al schimbării forțate de legislație.

Magazinul alternativ de aplicații este o altă noutate care arată cum ecosistemul Apple devine mai flexibil. Până acum, App Store era singura opțiune, dar regulile europene obligă compania să permită instalarea de aplicații din surse externe. Această deschidere, combinată cu compatibilitatea AirDrop, indică o transformare majoră în strategia Apple.

Pentru utilizatori, aceste schimbări sunt benefice. Posibilitatea de a trimite fișiere între Google Pixel 10 Pro XL și iPhone sau Google Pixel 10 și un MacBook Air elimină nevoia de soluții complicate, cum ar fi trimiterea prin email sau folosirea serviciilor cloud. În plus, transferul este rapid și sigur, ceea ce îmbunătățește experiența generală.

Din perspectiva pieței, această evoluție ar putea reduce loialitatea față de ecosistemele închise. Dacă barierele dispar, alegerea unui telefon nu va mai depinde de compatibilitatea cu alte dispozitive, ci de performanță și preț. Pentru Apple, aceasta este o provocare, dar și o oportunitate de a demonstra că produsele sale rămân atractive chiar și într-un mediu mai deschis.

În final, compatibilitatea AirDrop cu Android marchează începutul unei noi etape în industria mobilă. Este un pas spre interoperabilitate, dar și un semnal că reglementările pot schimba dinamica pieței. Pentru utilizatori, înseamnă mai multă libertate și mai puține limitări, ceea ce este întotdeauna un câștig.

Funcția AirDrop a fost mult timp un simbol al ecosistemului Apple, dar compatibilitatea cu Google Pixel 10 Pro XL arată că barierele par a se prăbuși. Această schimbare nu este doar tehnologică, ci și culturală, indicând o tendință spre deschidere și interoperabilitate.

Pentru utilizatori, avantajele sunt evidente: transferuri rapide, sigure și fără complicații, indiferent de platformă. În plus, reglementările europene continuă să forțeze companiile să adopte practici mai transparente, ceea ce va aduce și alte beneficii în viitor.

Tu ce părere ai despre această schimbare? Crezi că interoperabilitatea va face ecosistemele mai puțin relevante sau că brandurile vor găsi alte modalități de a păstra loialitatea utilizatorilor? Spune-ne în comentarii cum vezi viitorul acestor funcții!

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 13 minute

Atenționare privind fraude telefonice în numele ANAF. Persoane necunoscute cer date personale și date bancare
foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 44 de minute

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Evenimentacum 49 de minute

UPDATE FOTO: INCENDIU la Petrești. Focul a cuprins o anexă gospodărească. Pompierii din Sebeș intervin cu două autospeciale
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Claudiu Florea și Marius Grindeanu, noi șefi în cadrul Poliției Rutiere Alba. Cei doi au obținut posturile prin concurs
Administrațieacum 4 zile

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

Locuri de muncă în Alba: 539 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum 2 zile

Ultima ediție Fidelis din acest an începe săptămâna viitoare pe 5 decembrie. Ce dobânzi are și ce avantaje au donatorii de sânge
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Legea pensiilor speciale: Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile magistraților
Evenimentacum 22 de ore

Editorial Dan Lungu: Dacă urli și huidui în timpul Imnului Național, nu ești patriot, ești idiot
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

foto păltiniș arena, concurs
Evenimentacum 44 de minute

FOTO: Primul concurs al sezonului 2025-2026 la Păltiniș Arena. Cine sunt câștigătorii competiției Slalom Paralel
Evenimentacum 7 ore

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes la Campionatul European
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Google Pixel 10 Pro XL emag
Actualitateacum O oră

Se crapă zidurile ecosistemului Apple? AirDrop, acum compatibil și cu Android (P)
Lifestyleacum 3 ore

Vineri, 5 decembrie, se deschide Târgul de Crăciun 2025 la Sebeș: spectacole, surprize pentru copii, colinde. PROGRAM
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 22 de ore

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Evenimentacum 3 zile

VIDEO DOCUMENTAR Alba24: De la ”dosar cu șină”, la nativi digitali. Cum se adaptează generațiile de români la tehnologie
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 18 ore

FOTO: Zeci de persoane au fost consultate gratuit la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pentru prevenirea diabetului zaharat
Evenimentacum 5 zile

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Titularizare 2026: cum se calculează media pentru repartizarea pe posturi. Calendar înscrieri, inspecții la clasă, proba scrisă
Actualitateacum 6 ore

FOTO: Piloții de karting de la Palatul Copiilor din Alba Iulia au participat la Gala Campionilor 2025
Mai mult din Educatie