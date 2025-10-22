Connect with us

Șofer străin, reținut de Poliție pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Era băut și circula haotic cu TIR-ul

Polițiștii din cadrul Biroului Poliție Autostrăzi l-au reținut pe un șofer de TIR, cetățean străin în vârstă de 49 de ani. Acesta a fost prins conducând sub influența alcoolului pe sensul de mers Sebeș – Sibiu al autostrăzii A1, informează un comunicat de presă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu.

”La volanul autoutilitarei care tracta o semiremorcă se afla un cetățean străin, în vârstă de 49 de ani.

Testarea alcoolscopică efectuată de polițiști a indicat o valoare de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar ulterior, buletinul de analiză toxicologică a confirmat o alcoolemie de 2,67 g/l alcool pur în sânge.

În baza probatoriului administrat, la data de 21 octombrie, conducătorul auto a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva.

Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunere de luare a unei măsuri preventive”, se arată în comunicat.

Polițiștii au aflat de acest șofer de TIR în stare de ebrietate de la un sibian în vârstă de 46 de ani, care a sunat la 112 și a spus că pe autostrada A1 circulă haotic un autocamion care tractează o semiremorcă.

