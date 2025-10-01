Șoferii care parchează în Alba Iulia fără să plătească, identificați cu ajutorul unei mașini „polițist”. Cum va funcționa sistemul

Șoferii care parchează în Alba Iulia fără să plătească vor fi identificați cu ajutorul unei mașini „polițist”. Primăria va verifica automat numerele de înmatriculare ale mașinilor din parcările publice de pe raza municipiului cu ajutorul unui sistem de monitorizare mobil, montat pe un autoturism electric aflat în proprietatea administrației locale.

Mașina „polițist” urmează să fie dotată cu camere care scanează și recunosc automat toate numerele de înmatriculare ale autoturismelor pe lângă care trece, în orice condiții meteo. Astfel, șoferii care nu au plătit parcarea sau care nu au abonament sunt identificați pe loc, iar datele ajung direct la autorități.

Reamintim faptul că noile tarife de parcare de la Alba Iulia, aprobate de Consiliul Local în ședința din iulie, se aplică în oraș. Potrivit aplicației T-Park, o oră de parcare în Cetatea Alba Carolina (adică „Zona 0”) costă 5,3 lei iar dacă trebuie să lași mașina acolo întreaga zi, trebuie să plătești 53 de lei. Un abonament lunar în „Zona 0” costă 312 lei pentru persoanele fizice și 624 de lei pentru persoane juridice.

Și costul parcării în „Zona 1” a crescut. O oră achiziționată prin aplicație costă 3,18 lei, un tarif ușor mai mare față de cel aprobat în Consiliul Local Alba Iulia (3 lei – diferența reprezintă comisioane). Până la majorare, tariful orar pentru această zonă era de 1 leu. Rezultă că prețul a crescut de trei ori.

Primăria Alba Iulia a lansat pe 1 octombrie, în platforma Serviciului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru achiziția unui sistem de monitorizare si verificare video de mare productivitate.

Valoarea totală estimată a investiției este de 429.707,2 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației, achiziția vizează monitorizarea automată a vehiculelor parcate în parcările publice de pe raza municipiului, prin recunoașterea numerelor de înmatriculare.

Reprezentanții administrației locale susțin că în acest fel se va îmbunătății modul în care se gestionează plățile aferente taxei pentru locurile de parcare, pentru maximizarea veniturilor încasate.

Printre beneficiile anticipate de către autoritatea locală prin implementarea proiectului se numără:

diminuarea congestiei în aglomeraţiile urbane prin reducerea substanţială a timpului necesar pentru găsirea unui loc de parcare;

creşterea numărului de parcări publice;

implementarea unui managemet performant;

alinierea la standardele şi proiectele europene în domeniul SMART PARKING;

realizarea de facilităţi PARK & RIDE;

dezvoltarea de parcări etajate subterane și supraterane;

integrarea cu sistemele existente de gestionare a parcării;

detectarea și stocarea automată a datelor relevante;

Sistemul de monitorizare și verificare video de mare productivitate va fi achiziționat cu o licență pentru centrul de control pe o perioadă de 12 luni și asistență tehnică inclusă.

Ce cuprinde sistemul pentru monitorizare și verificare video

Soluția pentru monitorizare și verificare video de mare productivitate va conține minim:

camere video de înaltă calitate ANPR (Automatic Number Plate Recognition) , sensibile la infraroșu pentru scanarea în orice condiții meteo, pentru detecția plăcuțelor de înmatriculare ale autovehiculelor parcate paralel, oblic sau perpendicular pe axul drumului pentru scanarea plăcuțelor de înmatriculare ale autovehiculelor aflate în parcajele situate pe străzile cu sens unic sau dublu sens;

, sensibile la infraroșu pentru scanarea în orice condiții meteo, pentru detecția plăcuțelor de înmatriculare ale autovehiculelor parcate paralel, oblic sau perpendicular pe axul drumului pentru scanarea plăcuțelor de înmatriculare ale autovehiculelor aflate în parcajele situate pe străzile cu sens unic sau dublu sens; sistem complet de montaj pe autovehicul, fără a aduce schimbări de structură a acestuia (găurire, deformare plastică, etc.);

autovehiculul pe care se va monta sistemul este MG ZS EV ;

; sistemul va cuprinde componentă de monitorizare și gestiune locală, montată în interiorul vehiculului;

toate elementele active sau pasive pentru transmisie semnal video;

platforma software de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare cu posibilitatea de stocare a datelor pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile și generarea de rapoarte configurabile la cerere, precum și procese verbale de constatare și sancționare a contravenței;

precizia poziționării GPS să nu depășească 0,5 metri;

comunicație date de mare viteză, minim 4G;

rata detecție LPR de minim 98%;

acuratețea recunoașterii numerelor de înmatriculare să fie minim 98% ;

; să asigure detecția vehiculelor staționare la o viteză a autovehiculului de control de min 49 km/h ;

; să asigure o rată de detecție a autovehiculelor staționare de minim 1.000 autovehicule/oră;

alimentare independentă de autovehiculul de control, cu autonomie de min 12 ore între sesiunile de încărcare;

distanța față de autovehiculul ce urmează a fi detectat să fie cuprinsă în intervalul minim 0,5 metri – maxim 5 metri;

detecție simultană stânga – dreapta a autovehiculelor parcate pe străzile cu sens unic, prevăzute cu o singură bandă de circulație pe sens, sau după caz, detecția pe partea stângă sau pe partea dreaptă;

toate licențele software, integrările cu centrul de comandă, precum și toate componentele hardware necesare;

actualizare versiuni software și dependințe, gratuite, pe perioada garanției;

carcasa sistemului va asigura protecția acestuia la intemperii, pătrunderea particulelor de praf și apă;

temperatura de funcționare: -25 … + 55 grade Celsius.

Soluție de management pentru sistem monitorizare și verificare video

Soluția de management pentru sistemul de monitorizare și verificare video de mare productivitate, inclusiv licența pentru centrul de control, găzduire, suport și întretinere, va include o interfață de administrare back-office accesibilă pe bază de utilizator și parolă, găzduită într-un serviciu de cloud computing inclus pe perioada garanției.

Serviciul de cloud computing va îndeplini minim următoarele caracteristici:

disponibilitate minim 99,9%, scalabilitatea resurselor funcție de necesități, creearea de copii de siguranță automatizat, redundanță alimentare electrică și comunicații;

prezentarea peste o hartă care să conțină ca reper minim rețeaua stradală, a tuturor echipamentelor pentru monitorizare și verificare video de mare productivitate aflate în traseu și prezentarea detaliată a activităților efectuate și curente;

raportarea tuturor operațiunilor de scanare efectuate, cu status la nivel de echipament a situației drepturilor de parcare în baza numărului de înmatriculare ca identificator;

întreținerea și analiza la distanță, analiză defecțiuni până la nivel hardware;

posibilitatea de integrare cu aplicații terțe prin API, cu integrare cu sistemele de plată a parcărilor publice pentru preluarea situației drepturilor de parcare;

soluția va fi livrată împreună cu echipamentele hardware și toate licențele software necesare care să permită utilizarea acestuia simultan de către doi operatori din centrul de comandă;

soluția va funcționa pentru un număr nelimitat de echipamente pentru monitorizare și verificare video de mare productivitate din teren;

soluția va include modul de raportare și statistici standard.

Pachet de punere în funcțiune a sistemului de monitorizare și verificare video

Pachetul de punere în funcțiune a sistemului de monitorizare și verificare video va include:

operațiunile necesare de transport a echipamentelor la locația de instalare indicată de Primărie;

montarea soclurilor și bazelor de fixare necesare pe autovehicul;

fixarea echipamentelor pe autovehiculul indicat de Primărie;

configurarea componentelor hardware și software conform cerințelor Primăriei;

testarea funcționalităților pentru un proces complet de scanare, verificare drepturi de parcare, raportare.

