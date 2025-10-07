Spitalul Municipal Aiud, amendat cu 30.000 de lei de către DSP Alba. Sancțiune și pentru o angajată a unității medicale. Motivul

Directia de Sănătate Publică (DSP) Alba a sancționat Spitalul Municipal Aiud cu amendă în valoare de 30.000 de lei după verificări privind condițiile igienico-sanitare din unitatea medicală. A fost amendată și asistenta șefă de la secția Ortopedie.

Reamintim că verificările DSP Alba au fost derulate după ce imagini cu așternuturi pătate aflate pe paturile pacienților au fost mediatizate online.

Potrivit DSP Alba, a fost aplicată sancțiune cu amendă contravenitonală – persoana juridică (cf HG 857/2011) în valoare de 30.000 lei. Aceasta este pentru ”neefectuarea periodică sau dupa necesitate a lucrărilor de igienizare și revizuire a instalațiilor și a echipamentelor precum și a lucrărilor de recondiționare și reparare a clădirilor unităților sanitare”.

A mai fost aplicată o sancțiune contravențională pentru persoană fizică (cf HG 857/2011) în valoare de 2000 lei pentru ”necunoașterea și neaplicarea de către personalul auxiliar sanitar a tehnicilor și procedurilor de curățenie și dezinfecție”. Această amendă a fost pentru asistenta șefă de la Ortopedie, din cadrul spitalului.

Anterior verificărilor DSP, reprezentanții Spitalului Municipal Aiud au precizat că așternuturile respective ”nu erau murdare, ci pătate cu substanțe dezinfectante utilizate în mod curent în cadrul tratamentelor medicale acordate pacienților”. De asemenea, ”aceste pete nu reprezintă un pericol pentru sănătatea pacienților și nu indică lipsa de igienă”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News