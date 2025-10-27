Connect with us

Eveniment

Sume uriașe pentru like-uri pe Tik Tok, o nouă înșelătorie. Atacatorii vă fură datele personale și financiare. Avertizare DNSC

dnsc atenționare

Publicat

acum 2 ore

Sume uriașe pentru like-uri pe Tik Tok, o nouă țeapă online: Tentativă de fraudă în numele CERT-RO (numele sub care era cunoscut în trecut Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC), care promite sume uriașe pe zi, în schimbul unor like-uri la videoclipuri pe Tik Tok.

„Ați primit pe WhatsApp un mesaj de la „Departamentul de Resurse Umane CERT.RO”, care vă promite câștiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da like la videoclipuri?

Este o tentativă de fraudă prin apeluri false în numele unor instituții sau autorități – o înșelătorie digitală prin care atacatorii se folosesc de identitatea fostului CERT-RO pentru a vă fura datele personale și financiare.

După ce utilizatorii adaugă în agendă numărul indicat, urmează mesaje prin care li se cer informații confidențiale, li se trimit linkuri către pagini false sau solicitări de coduri de autentificare”, au transmis reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Recomandări:

  • Nu adăugați și nu interacționați cu numere necunoscute.
  • Nu accesați linkuri și nu introduceți coduri primite prin SMS/OTP.
  • Verificați mereu informațiile doar pe canalele oficiale.
  • Activați autentificarea în doi pași (2FA) și folosiți parole unice.
  • Raportați mesajul apelând 1911 sau accesând pnrisc.dnsc.ro și blocați expeditorul.

De asemenea, DNSC recomandă să fiți vigilenți. Nicio instituție publică nu vă va contacta pe WhatsApp pentru oferte de câștiguri rapide. Siguranța digitală începe cu un singur gest: atenția, mai spun cei de la DNSC.

Foto: DNSC

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

dnsc atenționare
Evenimentacum 2 ore

Sume uriașe pentru like-uri pe Tik Tok, o nouă înșelătorie. Atacatorii vă fură datele personale și financiare. Avertizare DNSC
Administrațieacum 3 ore

Guvernul a aprobat excepții de la limitarea cheltuielilor în administrațiile publice locale. Măsurile vizate
Actualitateacum 3 ore

FOTO: Stații de încărcare a mașinilor electrice în comuna Sântimbru și modernizări de drumuri. Stadiul lucrărilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Guvernul a aprobat excepții de la limitarea cheltuielilor în administrațiile publice locale. Măsurile vizate
Actualitateacum 3 ore

FOTO: Stații de încărcare a mașinilor electrice în comuna Sântimbru și modernizări de drumuri. Stadiul lucrărilor
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

Sistemul de Garanție-Returnare SGR, extins și la borcane, ambalaje pentru cafea, oțet sau borș. Proiect
Ratele românilor vor crește
Economieacum 6 ore

Care este cea mai mare pensie specială din Alba. TOP ZECE pensii URIAȘE, încasate lunar în județ
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Pedepse majorate pentru cei care încalcă ordinul de protecție. Modificări la legea de combatere a violenței domestice
Evenimentacum 4 ore

Noua lege a pensiilor speciale. Grindeanu: se va ieși la pensie la 65 de ani, dar nu poate fi pensia cât salariul
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Evenimentacum 15 ore

Trei boxeri ai CSM Unirea Alba Iulia, antrenați de Andrei Dărămuș, pe podium la o competiție sportivă desfășurată la Sibiu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 15 ore

Vineri, 31 octombrie: Trupa RIFF concertează la Sebeș. 55 de ani sub zodia rockului dedicat publicului de toate vârstele
Horoscop
Evenimentacum 3 zile

Horoscop de weekend 25-26 octombrie. Astrele ne îndeamnă să privim dincolo de suprafață, să explorăm profunzimile emoționale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 6 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

Analize și investigații medicale gratuite pentru persoane asigurate. LISTA serviciilor și cum pot fi accesate
Evenimentacum o zi

Un medicament revoluţionar reduce tumorile pulmonare. 77% dintre pacienţi au avut rezultate pozitive. STUDIU
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 16 ore

Raiffeisen Bank România contribuie la modernizarea spațiilor multifuncționale pentru studenții din Alba Iulia și alte 7 centre (P)
Educațieacum 2 zile

Ministerul Educației: Studiile în programele de licență cu dublă specializare se reiau din anul universitar 2025-2026
Mai mult din Educatie