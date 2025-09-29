Taxa pe lux pentru casele cu valoare mare: Expiră termenul până la care se poate depune declarația 216

Taxa pe lux pentru casele cu valoare mare: Fiscul a dat un comunicat pentru a reaminti proprietarilor care dețin vile sau alte imobile de valoare mare că la finalul lunii septembrie expiră termenul până la care trebuie să depună declarația 216 și să plătească impozitul special pentru lux.

Formularul 216 se completează şi se depune la organul fiscal central competent de către persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidenţiale situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădirii (calculată potrivit dispozițiilor art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) depăşeşte 2.500.000 lei.

Taxa pe lux NU trebuie confundată cu impozitul pe proprietate, care se plătește la Direcția de Impozite și Taxe locale, iar taxa pe lux, care se plătește la ANAF. Sunt două impozite diferite.

Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare reprezintă o obligație pentru persoanele fizice și juridice care dețin proprietăți ce depășesc anumite praguri valorice.

În opinia Guvernului, o mașină scumpă este cea care depășește 375.000 lei, adică 75.000 euro, dacă facem un calcul la un curs de 5 lei/euro pentru a fi mai ușor de explicat.

Impozitul se calculează aplicând o cotă de 0,3% asupra valorii ce depășește pragurile neimpozabile stabilite:

Pentru clădirile rezidențiale, impozitul se aplică asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii și plafonul de 2.500.000 lei.

Pentru autoturisme, se aplică asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

Taxa pe lux pentru proprietăți imobiliare

Contribuabilii care au obligația de a depune declarația fiscală privind impozitul special sunt:

Persoanele fizice care dețin în proprietate sau proprietate comună clădiri rezidențiale în România, cu o valoare impozabilă care depășește 2.500.000 lei.

Aceștia trebuie să declare și să plătească impozitul până la data de 30 septembrie a anului fiscal curent.

„Persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidenţiale situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădirii depășește 2.500.000 lei.

Aceste persoane au obligația de a calcula și declara impozitul până la data de 30 septembrie, inclusiv, a anului fiscal curent”, explică reprezentanții ANAF într-un materiale explicativ despre impozitul special.

Impozitul special pentru autoturisme

Contribuabilii care au obligația de a depune declarația fiscală privind impozitul special sunt:

Persoanele fizice și juridice

Persoanele fizice și juridice care dețin autoturisme înmatriculate în România, a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei.

Impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare se plătește la bugetul de stat, în următoarele conturi de Trezorerie:

20A070601- Impozitul special pe bunuri imobile de valoare mare;

0A070602- Impozitul special pe bunuri mobile de valoare mare.

