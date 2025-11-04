Tinerii din județul Alba, invitați să participe la un studiu despre rolul lor în comunitate

Tinerii din județul Alba sunt invitați să participe la un chestionar sociologic care își propune să analizeze rolul și implicarea lor în viața comunității locale.

Inițiativa se adresează persoanelor cu vârsta de până la 35 de ani, care au domiciliul sau reședința în județul Alba – adică locuiesc de cel puțin un an într-o localitate din județ.

Organizatorii îi încurajează pe tineri să acorde câteva minute pentru completarea chestionarului, subliniind importanța contribuției fiecăruia la o mai bună înțelegere a nevoilor și aspirațiilor generației tinere din Alba.

Chestionarul poate fi accesat AICI.

Rezultatele studiului vor fi prezentate public în cadrul unor evenimente organizate la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, precum și prin intermediul mass-media locale, astfel încât concluziile să poată fi cunoscute și dezbătute la nivelul întregii comunități.

