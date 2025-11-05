Trei deținuți ai Penitenciarului Aiud, trimiși în judecată după ce au bătut un coleg de celulă. Cazul, vechi de mai bine de 5 ani

Trei foști deținuți ai Penitenciarului Aiud au fost trimiși în judecată la mai bine de cinci ani de la comiterea unei fapte penale chiar în interiorul închisorii. Mai exact au fost trimiși în judecată după ce au bătut și înțepat cu un cuțit un alt deținut.

În urmă cu șapte luni, magistrații Judecătoriei Aiud au decis să închidă dosarul față de doi dintre inculpați, iar pe al treilea să îl condamne la o amendă penală de 2000 de lei. Însă procurorii au făcut apel. În urma apelului s-a decis rejudecarea dosarului de la momentul de cameră preliminară.

Drept urmare, șapte luni mai târziu, magistrații Judecătoriei Aiud au decis trimiterea celor trei în judecată. În data de 31 octombrie 2025, magistrații au dat undă verde în dosar.

Bătaie într-o celulă a Penitenciarului Aiud

Este vorba despre o bătaie între patru deținuți: trei l-au bătut pe altul până când polițiștii de penitenciar au intervenit. Acesta a fost tăiat cu un cuțit în zona mâinilor. Scandalul s-a petrecut în data de 28 iunie 2020, iar la aproape cinci ani magistrații instanței din Aiud au dat o decizie în primă instanță.

Potrivit motivării instanței, ”în jurul orei 01.05, în timp ce se aflau în Penitenciarul Aiud, în camera de deținere E10.2 pe fondul unor neînțelegeri și a unui conflict spontan, au agresat-o fizic pe persoana vătămată, prin aplicarea de lovituri cu pumnii și picioarele și cu un cuțit, cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de 8 – 9 zile de îngrijiri medicale”, se arată în motivarea instanței.

În fapt, în timpul procesului au existat două variante ale scandalului. Una dintre ele a fost detaliată de deținutul bătut care a spus că a fost trezit din somn și luat la bătaie din cauza faptului că ar fi turnător. Mai pe scurt a spus că a fost bătut după ce le-ar fi spus polițiștilor de penitenciar că ai săi colegi de celulă consumă droguri.

A doua variantă a fost a unui alt deținut martor la scandal. Acesta a spus că între cei patru a izbucnit un conflict din cauza unui joc de cărți.

Momentan dosarul nu a primit un prim termen de judecată.

