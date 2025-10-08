Trei tineri din Alba Iulia și Sebeș, arestați preventiv, după ce ar fi vândut substanțe interzise. Dosare, în apel la Curte

Magistrații Curții de Apel Alba Iulia judecă, miercuri, 8 octombrie, două dosare de arestări preventive, în două cazuri distincte.

Este vorba despre trei tineri care au ajuns în arest preventiv, fiind cercetați pentru vânzare de substanțe interzise. Aceștia sunt din Alba Iulia și Sebeș.

Mai exact, recent, procurorii DIICOT alături de BCCO Alba Iulia au adus în fața magistraților trei tineri. Doi tineri, frați, și încă un tânăr în vârstă de 30 de ani.

Pe numele celor trei au fost emise mandate de arestare preventivă, în două dosare distincte.

Cei doi frați au fost arestați preventiv în data de 1 octombrie 2025, pentru trafic de droguri de risc în formă continuată și operațiuni cu substranțe psihoactive.

Aceștia au făcut apel la decizia magistraților Tribunalului Alba, iar o decizie este așteptată miercuri, 8 octombrie.

Tânârul în vârstă de 30 de ani a fost arestat preventiv tot în data de 1 octombrie și tot pentru operațiuni cu substanțe interzise. Acesta comercializa în Alba Iulia droguri de sinteză, (cristal).

Cei trei așteptă decizia magistraților Curții de Apel Alba Iulia, decizie în urma căruia vor afla dacă vor rămâne în arestul preventiv al IPJ Alba.

