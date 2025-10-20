Eveniment
Tropote în Țara Vinului: Cei mai frumoși și puternici cai, în 26 octombrie, la Micești. Concursuri și spectacol. Program
Tropote în Țara Vinului este un eveniment tradițional organizat în luna octombrie, de liberalii din Alba. Cei mai frumoși și puternici cai vor fi prezentați în poligonul de la Micești.
Ediția a XXI-a a evenimentului va fi organizată în 26 octombrie, în poligonul din Micești.
Va fi concurs de frumusețe pentru cai, concurs de tracțiune și de viteză.
După festivitatea de premiere, va fi spectacol folcloric.
Tropote în Tara Vinului 2025. Program
- 10:00 – 11:30: Primirea și înregistrarea participanților
- 11:30 – 12:00: Concurs de frumusețe
- 12:30 – 13:30: Concurs de tracțiune
- 13:30 – 14:30: Concurs de viteză
- 14:30 – 15:00: Festivitatea de premiere
- 15:00 – 16:00: Spectacol folcloric
