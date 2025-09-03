Un bărbat care a golit mini-barul unei pensiuni din Alba Iulia, în urmă cu patru ani, trimis în judecată pentru furt calificat

La mai bine de patru ani de la comiterea unei fapte de furt calificat, un bărbat a fost trimis în judecată de magistrații Judecătoriei Alba Iulia. Este vorba despre Ismail A., care în urmă cu patru ani s-a cazat într-o pensiune din centrul municipiului Alba Iulia, nu a plătit, dar a și consumat produse din minibar tot fără să le plătească.

Mai mult de atât a și plecat cu mai multe bunuri din camera de cazare.

Deși faptele s-au petrecut în luna ianuarie a anului 2021, o trimitere în judecată a avut loc abia în 2025. Mai exact în data de 25 august 2025, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au trecut dosarul de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară.

În documentele disponibile pe platforma CSM, rejust.ro, judecătorii au notat că bărbatul în data de 18 ianuarie 2021 a folosit un nume fals, dar și o altă adresa pentru un sejur de două zile.

Însă, în ziua respectivă în jurul orei 22.30, a plecat fără să achite contravaloarea cazării şi a consumației produselor existente în mini-barul din cameră, cauzând astfel un prejudiciul în cuantum de 835 lei.

Cu aceeași ocazie, a sustras din interiorul camerei o tavă de inox, un suport ceramic pentru zahăr și un fierbător de apă marca Heinner.

La mai bine de patru ani de la comiterea faptei, bărbatul a fost trimis în judecată pentru furt calificat. Acesta se află într-un penitenciar din România unde execută o pedeapsă privativă de libertate.

Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

