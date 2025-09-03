Connect with us

Eveniment

Un bărbat care a golit mini-barul unei pensiuni din Alba Iulia, în urmă cu patru ani, trimis în judecată pentru furt calificat

Publicat

acum 18 secunde

La mai bine de patru ani de la comiterea unei fapte de furt calificat, un bărbat a fost trimis în judecată de magistrații Judecătoriei Alba Iulia. Este vorba despre Ismail A., care în urmă cu patru ani s-a cazat într-o pensiune din centrul municipiului Alba Iulia, nu a plătit, dar a și consumat produse din minibar tot fără să le plătească. 

Mai mult de atât a și plecat cu mai multe bunuri din camera de cazare.

Deși faptele s-au petrecut în luna ianuarie a anului 2021, o trimitere în judecată a avut loc abia în 2025. Mai exact în data de 25 august 2025, magistrații Judecătoriei Alba Iulia au trecut dosarul de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară.

În documentele disponibile pe platforma CSM, rejust.ro, judecătorii au notat că bărbatul în data de 18 ianuarie 2021 a folosit un nume fals, dar și o altă adresa pentru un sejur de două zile.

Însă, în ziua respectivă în jurul orei 22.30, a plecat fără să achite contravaloarea cazării şi a consumației produselor existente în mini-barul din cameră, cauzând astfel un prejudiciul în cuantum de 835 lei.

Cu aceeași ocazie, a sustras din interiorul camerei o tavă de inox, un suport ceramic pentru zahăr și un fierbător de apă marca Heinner.

La mai bine de patru ani de la comiterea faptei, bărbatul a fost trimis în judecată pentru furt calificat. Acesta se află într-un penitenciar din România unde execută o pedeapsă privativă de libertate.

Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 18 secunde

Un bărbat care a golit mini-barul unei pensiuni din Alba Iulia, în urmă cu patru ani, trimis în judecată pentru furt calificat
Evenimentacum 34 de minute

Ați văzut-o? Femeie din Cricău, dată dispărută de prietena ei. A plecat cu mașina personală și nu s-a mai întors
Educațieacum 2 ore

An școlar 2025-2026 în Alba: peste 38.000 de elevi încep școala în județ. Lista unităților de învățământ comasate sau închise
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum o zi

Primăriile din Alba care scapă de concedieri. Pe cine ocolește valul reducerilor de personal anunțat de Guvernul Bolojan
Administrațieacum o zi

Câți bugetari din Alba trebuie concediați. Sunt vizate posturi ocupate din 49 de primării din județ
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 10 ore

Titluri de stat Fidelis 2025: începe o nouă ediție a programului, cu dobânzi de până la 8,20%. Condiții
Economieacum o zi

România, pe locul patru în top țări europene cu cele mai ieftine locuințe. Unde sunt cele mai scumpe chirii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum o zi

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 2 zile

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

plinko jocuri reguli joc
Sportacum o zi

Cum se joacă Plinko? Reguli și strategii (P)
Evenimentacum 2 zile

Roxana Bocăniciu, tânăra din Alba care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat în Norvegia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

Nicușor Dan: Posibilă majorare a TVA în HoReCa de la 1 ianuarie 2026. TVA general rămâne neschimbat
Evenimentacum 11 ore

VIDEO: Rareș Coman, tânăr instrumentist din Alba, a lansat primul său videoclip: „Țarina moțească”
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 4 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 7 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 zile

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum 5 zile

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

An școlar 2025-2026 în Alba: peste 38.000 de elevi încep școala în județ. Lista unităților de învățământ comasate sau închise
Educațieacum 3 ore

Premierul Bolojan: O grevă în sistemul de învățământ nu ar fi justificată. Ce spun sindicatele
Mai mult din Educatie