Un cunoscut retailer vrea să construiască primul supermarket într-o comună din Alba. Ce suprafață va avea magazinul

Un cunoscut retailer vrea să construiască primul supermarket într-o comună din Alba. Primul supermarket Penny dintr-o comună din Alba urmează să fie construit, printr-o investiție de circa un milion de euro, în comuna Jidvei. Noul magazin va avea peste 1.400 mp.

În prezent, în județul Alba sunt deschide 13 supermarket-uri Penny, la Alba Iulia (3), Sebeș (2), Aiud (1), Blaj (1), Cugir (1), Teiuș (1), Ocna Mureș (1), Zlatna (1), Câmpeni (1) și Abrud (1).

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat recent depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire magazin Penny și magazin produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare (…)”, propus a fi amplasat în localitatea Jidvei, pe strada Morii nr. 5.

Proiectul vizează amplasarea unei construcţii cu funcţiunea de magazin pentru desfacerea mărfurilor alimentare şi nealimentare de uz casnic. Scopul investiţiei este acela de a asigura deservirea populaţiei rezidente cu produse de primă necesitate în condiţii de calitate sporite, precum şi acela de a salubriza şi îmbunătăţi considerabil aspectul urbanistic al zonei.

Terenul pe care urmează să fie amplasat noul supermarket are o suprafață de 6.100 mp.

Construcția va avea o suprafaţă construită de 1.469,5 mp. Vor fi amenajate alei auto în suprafață de 1.528 mp, alei pietonale în suprafață de 363 mp și parcări pavate în suprafață de 893 mp. De asemenea, se va amenaja un spațiu verde pe o suprafață de 1.845 mp.

Valoarea estimată a investiției este de 5.000.000 de lei, fără TVA.

