Aiud
Un tânăr din Ighiu a ajuns după gratii. Cât va sta la închisoare pentru furt calificat
Un tânăr din Ighiu a ajuns după gratii. A fost condamnat la închisoare pentru furt calificat. Polițiștii l-au transportat la penitenciar, pentru executarea pedepsei.
Potrivit IPJ Alba, miercuri, 21 ianuarie, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 20 de ani, din localitatea Ighiu.
Acesta avea mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 20 ianuarie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.
A fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Tânărul a fost transportat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.
