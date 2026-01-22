Un tânăr din Ighiu a ajuns după gratii. Cât va sta la închisoare pentru furt calificat

Un tânăr din Ighiu a ajuns după gratii. A fost condamnat la închisoare pentru furt calificat. Polițiștii l-au transportat la penitenciar, pentru executarea pedepsei.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 21 ianuarie, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 20 de ani, din localitatea Ighiu.

Acesta avea mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 20 ianuarie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.

A fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Tânărul a fost transportat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Redactia Alba24.ro Citește toate articolele Ofelia Stînan are 20 de ani de experiență în presa locală și regională. A absolvit Facultatea de Ştiințe Politice și Administrative, secția Jurnalism. A intrat în echipa Alba24 din anul 2010. vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News