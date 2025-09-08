Connect with us

Unități de învățământ din județul Alba, modernizate cu bani europeni. Infrastructura educațională și importanța finanțărilor

Mai multe unități de învățământ din județul Alba au beneficiat de finanțări cu fonduri europene nerambursabile, pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale. ADR Centru amintește de importanța finanțărilor în domeniu.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a susținut permanent dezvoltarea mediului educațional, transmite instituția. A finanțatinvestiții în structurile de învățământ de la toate nivelurile, în cele șase județe componente ale Regiunii Centru: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Este vorba despre locații în care a existat și există un interes foarte mare, din partea autorităților publice locale, pentru realizarea acestui tip de investiții.

Exemple din județul Alba, unde au fost modernizate recent unități de învățământ cu fonduri nerambursabile sunt Liceul Tehnologic Sebeș sau Școala ”Iosif Pervain” Cugir, însă lista este mult mai mare.

Importanța modernizării infrastructurii educaționale

Potrivit ADR Centru, reformarea cu succes a societății este dependentă de reformarea și de îmbunătățirea calității sistemului educațional.

Acesta are câteva probleme serioase: rata ridicată a abandonului școlar, deconectarea educației de la cerințele pieței muncii și calitatea relativ scăzută a educației, evidențiată de testele PISA care arată că doar 58% dintre absolvenți înțeleg ceea ce citesc și pot rezolva probleme de matematică de nivel mediu.

Intervențiile pentru rezolvarea acestor probleme sunt de natură materială, curriculară, managerială. În ceea ce privește intervențiile de natură materială, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a susținut dezvoltarea mediului educațional, finanțând investiții.

Tipuri de investiții

Înainte de aderarea României la Uniunea Europeană astfel de investiții au fost realizate prin Programele PHARE. Ulterior, au intrat în vigoare Programele Operaționale Regionale edițiile 2007-2013 și 2014-2020. În prezent, finanțările sunt prin Programul „Regiunea Centru” 2021-2027.

De la aderarea României la Uniunea Europeană și până acum ADR Centru a susținut financiar investiții în aproape 300 de unități de învățământ, de la creșe și grădinițe, la universități, cu o valoarea totală de aproape 500 de milioane de euro.

Din acestea, peste 290 de milioane de euro reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Situația acestor investiții, în ultimii 18 ani, cuprinde trei tipuri mari de finanțări. Este vorba despre:

  • investiții pentru creșterea eficienței energetice a construcțiilor din educație (anvelopare termică și/sau utilizarea resurselor de energie alternativă)
  • investiții pentru modernizare, reabilitare, extindere și construcții noi pentru diferite forme de învățământ

Proiectele au putut fi și au fost completate cu componenta de achiziționare dotări și echipamente.

Contracte semnate

După anul 2000, în general, interesul autorităților publice locale din Regiunea Centru pentru îmbunătățirea condițiilor din educație a fost tot mai mare. Astfel, pentru modernizarea infrastructurii de educație numărul cererilor de finanțare și cel al contractelor semnate a evoluat constant, datorită creșterii sumelor nerambursabile alocate pentru dezvoltarea acestui domeniu și gestionate la nivel regional de ADR Centru:

  • perioada 2007 – 2013: 67 de contracte semnate, cu valoarea totală de 323.121.785 lei, din care fonduri europene (FEDR) 205.172.011 lei.
  • perioada 2014 – 2020: 165 de contracte semnate, cu o valoare totală de 1.102.227.357 lei, valoarea fondurilor europene (FEDR) fiind de 780.490.198 lei.
  • perioada 2021 – 2027:peste 150 de cereri de finanțare depuse, cu valoare totală solicitată de aproape 2 miliarde de lei, din care 50 de contracte semnate cu valoare totală de 821.354.143 lei.

Educația, cea mai importantă componentă de dezvoltare a societății

„Educația este cea mai importantă componentă de dezvoltare a unei societăți, deoarece pune bazele a ceea ce vor deveni tinerii care au fost performanți de-a lungul anilor de școală.

Prin ADR Centru derulăm investiții semnificative în ceea ce privește infrastructura educațională. Cifrele de mai sus arată că acestea ocupă un loc important în alocarea fondurilor pe care le-am gestionat și le gestionăm prin programele regionale.

În general, cererile de finanțare au ca obiect creșterea eficienței energetice a clădirilor unităților de învățământ, modernizare, reabilitare, extindere sau construire de imobile noi și achiziția de dotări și echipamente moderne. O școală confortabilă și bine dotată este atractivă și pentru cadrele didactice și pentru elevi. Este un element care poate asigura reducerea abandonului școlar, care a depășit 20% în ultimii ani. Această valoare este mult prea mare, mai ales că statisticile indică o rată mai mare de abandon școlar în mediul rural.

Este foarte bine că a crescut constant numărul cererilor de finanțare, atât cele din mediul urban, cât și al celor care vin din partea autorităților publice de la comune. Revitalizarea bazei materiale susține din plin componenta umană a educațieiși, împreună, ele trebuie să contribuie activ la profesionalizarea cadrelor didactice și la îmbunătățirea calității generale din învățământ”, a declarat Simion Crețu, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

acum 9 secunde

Unități de învățământ din județul Alba, modernizate cu bani europeni. Infrastructura educațională și importanța finanțărilor
