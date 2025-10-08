VIDEO: Au început lucrările la tunelul Robești de pe Autostrada Sibiu-Pitești. Unele porțiuni de teren vor fi dinamitate

Autostrada Sibiu-Pitești. Au început lucrările propriu-zise la tunelul Robești, amplasat pe secțiunea 2 (Boița-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Pitești (A1), a anunțat miercuri șeful CNAIR, Cristian Pistol.

”Tunelul Robești va avea o lungime de 900 m, este construit cu metoda austriacă. Pe anumite porțiuni, unde a fost identificată rocă dură se va apela inclusiv la dinamitare subterană.

Asocierea de constructori turci (Mapa – Cengiz) este mobilizată pe acest sector al șantierului, pentru această fază, cu 30 de muncitori și 10 utilaje specializate.

Pe măsură ce activitățile vor evolua, numărul muncitorilor și al utilajelor va crește proporțional”, a precizat Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Pe Secțiunea 2 vor fi construite 7 tuneluri. Cel mai lung va fi cel de la Câineni (1.520 m), potrivit sursei citate.

Contractul pentru construcția Secțiunii 2 (31,33 km) a autostrăzii Sibiu – Pitești are o valoare de 4,25 miliarde lei (fără TVA). Este finanțat prin Programul Transport (Fonduri Europene Nerambursabile) și trebuie finalizat în anul 2028.

Vezi și VIDEO: Autostrada Sibiu-Pitești. Cum se lucrează pe secțiunea 2 zona Boița, unde se construiesc 5 viaducte

Stadiu fizic al lucrărilor pe întregul șantier se apropie de 7%.

sursă imagini: Cristian Pistol/ Facebook

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News