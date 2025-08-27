VIDEO: Autoturism Mercedes căutat de autoritățile germane, găsit în Blaj. O femeie de 36 de ani s-a ales cu dosar penal

Un autoturism Mercedes căutat de autoritățile din Germania a fost găsit în Blaj. Îl cumpărase o femeie, dar nu îl plătise integral.

Potrivit IPJ Alba, marți, 26 august, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba, cu sprijinul polițiștilor de investigații criminale din Blaj, au identificat un autoturism asupra căruia, în bazele de date ale Poliției Române, este instituită o semnalare de către autoritățile din Germania.

Semnalarea era privind comiterea unei infracțiuni.



Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că o femeie de 36 de ani, din Blaj, ar fi achiziționat autoturismul și nu ar fi achitat în totalitate valoarea acestuia.

Autoturismul estimat la 100.000 de lei a fost indisponibilizat de polițiști și se află în custodia Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

A fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.

