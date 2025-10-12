Connect with us

VIDEO: Bostaniada la Pianu de Jos. Elevii din zonă au decorat, pictat și sculptat în bostani: De la fantome la bostani Minecraft

Festivalul Armonii și Gusturi la Pianu de Jos a avut și o secțiune dedicată creativității. Mai exact, în cadrul festivalului de duminică, 12 octombrie, susținut la Pianu de Jos, a avut loc și o ”Bostaniadă”.

Elevii școlii gimnaziale din Pianu de Sus au confecționat zeci de bostani, fie simpatici fie înfricoșători.

Fiecare elev a fost liber să dea frâu liber imaginației. Aceștia au luat câte un bostan și l-au pictat sau sculptat fiecare cum au știut mai bine.

De la fantome inspirate din Casper, bostani Minecraft sau chiar bostani cu ochelari de soare, elevii au fost foarte inventivi.

De asemenea nu au fost uitați și simpaticii Minioni, care la Pianu de Jos s-au transformat în bostani. Ba chiat printre bostanii prezenți la eveniment s-a strecurat chiar și Olaf, personajul din desenul animat Frozen.

 

