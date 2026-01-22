Connect with us

Eveniment

VIDEO: Cosmin Zuleam, audiat la Curtea de Apel Alba Iulia în Dosarul Crimei din Sibiu

Publicat

acum 31 de minute

Cosmin Zuleam, unul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost audiat joi la Curtea de Apel Alba Iulia în Dosarul Crimei din Sibiu.

Zuleam a fost adus miercuri în țară din Indonezia, unde se ascundea de autoritățile din România.

YouTube video

El a intrat în sala de judecată a Curții de Apel, flancat de patru luptători de la forțele speciale, mascați, alături de doi polițiști de la investigații criminale.

Joi se judecă arestarea preventivă în lipsa a acestuia, în această fază fiind reprezentat de un avocat din oficiu. În sală i s-au adus la cunoștință faptele pentru care a fost cerută arestarea în lipsă (care, reaminitim, sunt de omor calificat și două fapte de tâlhărie).

El are o condamnare în lipsă, la 30 de ani de închisoare și este considerat capul bandei de hoți care în noaptea de 6 noiembrie 2023, l-au ucis pe afacerist, în locuința sa din Sibiu.

Crima a oripilat opinia publică din România prin modul în care a fost comisă.

Vezi aici detalii despre cum au plănuit crima, cum au fost prinși și ce pedepse au primit.

Condamnările primite

  • Cosmin Zuleam a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de 30 de ani de închisoare cu executare.
  • Cristian Minae, prezent în sală, a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată - condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat.
  • Laurențiu Ghiță, prezent în sală, a fost condamnat la 3 ani pentru complicitate la furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 12 ani pentru tâlhărie calificată, pe viață pentru omor calificat.

Daune stabilite de instanță: 

  • Daune pentru Adriana Emilia, partenera lui Kreiner - 150.000 de euro în solidar.
  • Vanesa Kreiner, fiica omului de afaceri - 300.000 euro daune morale în solidar.
  • ceasurile furate în noaptea crimei, 16 la număr, în valoare de aproape 200.000 de euro, au fost restituite părților vătămate.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 14 minute

Pensie specială tăiată cu 85%, dacă rămâi angajat la stat și cumulezi veniturile. Pe cine vizează noul proiect de lege
Evenimentacum 31 de minute

VIDEO: Cosmin Zuleam, audiat la Curtea de Apel Alba Iulia în Dosarul Crimei din Sibiu
Evenimentacum 45 de minute

Accident rutier în Zlatna. Tânără rănită după ce două mașini s-au lovit, pe același sens de mers
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 ore

Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul
Administrațieacum 7 ore

Primăria Alba Iulia vrea să construiască locuințe sociale individuale în cartierul Gheorghe Șincai. Cum vor fi amenajate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 14 minute

Pensie specială tăiată cu 85%, dacă rămâi angajat la stat și cumulezi veniturile. Pe cine vizează noul proiect de lege
Economieacum O oră

Noi finanțări pentru fermieri. Se pot obține până la 3 milioane de euro pentru investiții. Care sunt condițiile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 ore

Cum explică fostul adjunct al Jandarmeriei Alba, Cosmin Jurcoveț, intrarea în partidul extremist AUR. Ce spune despre Simion
Evenimentacum 20 de ore

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum o zi

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 8 ore

Ce este stresul termic și cum afectează organismul. Diferențele mari de temperatură forțează sistemele de reglare ale corpului
Evenimentacum 16 ore

De ce amânăm lucrurile pe mai târziu? Ce este procrastinarea și de ce nu trebuie să fie confundată cu lenea
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 2 săptămâni

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 3 ore

Patronatul din domeniul medical critică proiectul legat de telemedicină, pus în dezbatere de Ministerul Sănătății: ” E prea vag”
Actualitateacum o zi

Vineri: Conferință medicală cu dr. Claudia Adriana Teodorescu, la Biblioteca Județeană din Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Albert Barbu, elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, locul III la concursul HackTheArt, secțiunea securitate cibernetică
Educațieacum 23 de ore

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Mai mult din Educatie