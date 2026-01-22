Eveniment
VIDEO: Cosmin Zuleam, audiat la Curtea de Apel Alba Iulia în Dosarul Crimei din Sibiu
Cosmin Zuleam, unul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost audiat joi la Curtea de Apel Alba Iulia în Dosarul Crimei din Sibiu.
Zuleam a fost adus miercuri în țară din Indonezia, unde se ascundea de autoritățile din România.
El a intrat în sala de judecată a Curții de Apel, flancat de patru luptători de la forțele speciale, mascați, alături de doi polițiști de la investigații criminale.
Joi se judecă arestarea preventivă în lipsa a acestuia, în această fază fiind reprezentat de un avocat din oficiu. În sală i s-au adus la cunoștință faptele pentru care a fost cerută arestarea în lipsă (care, reaminitim, sunt de omor calificat și două fapte de tâlhărie).
El are o condamnare în lipsă, la 30 de ani de închisoare și este considerat capul bandei de hoți care în noaptea de 6 noiembrie 2023, l-au ucis pe afacerist, în locuința sa din Sibiu.
Crima a oripilat opinia publică din România prin modul în care a fost comisă.
Vezi aici detalii despre cum au plănuit crima, cum au fost prinși și ce pedepse au primit.
Condamnările primite
- Cosmin Zuleam a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de 30 de ani de închisoare cu executare.
- Cristian Minae, prezent în sală, a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată - condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat.
- Laurențiu Ghiță, prezent în sală, a fost condamnat la 3 ani pentru complicitate la furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 12 ani pentru tâlhărie calificată, pe viață pentru omor calificat.
Daune stabilite de instanță:
- Daune pentru Adriana Emilia, partenera lui Kreiner - 150.000 de euro în solidar.
- Vanesa Kreiner, fiica omului de afaceri - 300.000 euro daune morale în solidar.
- ceasurile furate în noaptea crimei, 16 la număr, în valoare de aproape 200.000 de euro, au fost restituite părților vătămate.
