VIDEO: Cosmin Zuleam, ucigașul omului de afaceri Adrian Kreiner, adus la Alba Iulia. Va fi audiat la Curtea de Apel

Cosmin Zulean, fugarul care l-a ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner, prins în Indonezia, a fost adus miercuri la Alba Iulia. Pe rolul Curții de Apel Alba Iulia se află joi dosarul privind audierea sa în Dosarul Jafului din Sibiu.

Acesta nu a făcut declarații. El a fost dus cu mașina direct în interiorul clădirii în care funcționează arestul IPJ Alba.

Zuleam a fost deja condamnat, în lipsă, la 30 de ani de închisoare, fiind fugit. El a fost considerat a fi capul bandei de hoți care în noaptea de 6 noiembrie 2023, l-au ucis pe afacerist, în locuința sa din Sibiu. Crima a oripilat opinia publică din România prin modul în care a fost comisă.

Reamintim că acesta a fost adus tot miercuri în țară, din Indonezia, unde se ascundea de autorități.

Poliția a anunțat că a fost adus în țară un bărbat, de 33 de ani, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, față de care, la data de 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată.

Condamnările primite

Cosmin Zuleam a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de 30 de ani de închisoare cu executare .

a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de . Cristian Minae , prezent în sală, a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată - condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat.

, prezent în sală, a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată - Laurențiu Ghiță, prezent în sală, a fost condamnat la 3 ani pentru complicitate la furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 12 ani pentru tâlhărie calificată, pe viață pentru omor calificat.

Daune stabilite de instanță:

Daune pentru Adriana Emilia , partenera lui Kreiner - 150.000 de euro în solidar.

, partenera lui Kreiner - 150.000 de euro în solidar. Vanesa Kreiner , fiica omului de afaceri - 300.000 euro daune morale în solidar.

, fiica omului de afaceri - 300.000 euro daune morale în solidar. ceasurile furate în noaptea crimei, 16 la număr, în valoare de aproape 200.000 de euro, au fost restituite părților vătămate.

Crima care a înfiorat o țară întreagă

Cei trei au supravegheat timp de două zile casa omului de afaceri, dintr-o clădire nelocuită, aflata pe aceeași stradă.

Bărbații au planificat lovitura și și-au ascuns bine urmele, dar au mic detaliu le-a scăpat. Atunci aceștia au intrat în casa omului de afaceri din Sibiu, l-au imobilizat și au furat ceasuri în valoare de peste 200.000 de euro.

De asemenea în casă se afla și fiica omului de afaceri carea auzit zgomote la parterul casei și a mers să vadă ce se întâmplă. Momentele prin care fata a trecut, dar și cum a fost ucis omul de afaceri.

Fiica omului de afaceri amenințată cu moartea

”Auzind zgomot, fiica omului de afaceri care se afla într-un dormitor de la etaj, a coborât în living unde l-a observat pe unul dintre agresori, fiind la rândul ei observată de acesta.

Persoana vătămată s-a reîntors în dormitor de unde a apelat serviciul 112. Doi dintre inculpaţi au urmat-o şi au pătruns în cameră lovind cu piciorul uşa încuiată de aceasta.

Prin utilizarea de amenințări și de violențe fizice, au sustras de la fiica omului de afaceri sumele de aproximativ 40 de euro și 100 de lei, pe care aceasta le avea în portofel, iar de pe un corp de mobilier au sustras 16 ceasuri, de diferite mărci, având o valoare totală de peste 200.000 de euro.

Persoanei vătămate i s-a cerut să indice locul unde ţin banii şi pentru că aceasta nu îl cunoştea, dându-şi seama şi de faptul că fusese alertată poliţia, au hotărât să plece. Unul dintre inculpaţi a avertizat-o să nu iasă din cameră, altfel o va omorî, afirmând că în acel moment va merge să îi omoare tatăl”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurori.

Un plic de cafea i-a dat de gol pe criminali. Cum a fost identificat Zuleam

În timpul în care au supravegheat casa înainte de atac, Zuleam și-a făcut o cafea. Doar că un amânunt la care nu s-a gândit avea să îl dea de gol. Acesta a rupt cu dinții plicul de cafea pentru a-l turna într-un recipient. Partea pe care a rupt-o a scuipat-o pe jos și nu s-a gândit nici un moment că acel mic element îl va da de gol.

După ce locul a fost împânzit de criminaliști și polițiști au fost ridicate o serie de probe.

Una dintre ele a fost ”un fragmanet de ambalaj de culoare verde”.

Obiectul a fost analizat de criminalișii din București, după ce a fost ridicată de la fața locului, în urma cercetării criminaliste.

”(...) prilej cu care a fost identificat și ridicat un fragment de ambalaj de culoare verde, cel mai probabil provenind de la un pliculeț cu cafea instant. În urma prelucrării acelui fragment de ambalaj în cadrul Institutului Național de Criminalistică al I.G.P.R. s-a stabilit că, pe acea bucată de plastic există un amestec de profiluri genetice din care s-a extras un profil unic parțial, care apoi a fost rulat în bazele de date europene, context în care au rezultat 2 corespondențe: u o persoană, o corespondență în Slovenia cu aceeași persoană, o corespondență într-o altă țară, cu aceeași persoană, și anume cu numitul Costi Cosmin Zuleam, născut la data de 6 mai 1992, în localitatea Valea Stanciului, județul Dolj”, se arată în motivarea instanței.

Mai pe scurt, Zuleam a fost condamnat pentru mai multe furturi, în diferite țări din Europa, iar în Slovenia profilul său genetic a fost introdus într-o bază de date la nivel European.

Cum a fost ucis omul de afaceri Adrian Kreiner

După ce au amenințat-o pe fată să nu iasă din camera sa, Zuleam s-a dus direct la omul de afaceri. Acesta era deja legat cu mâinile la spate, fiindu-i imobilizate și picioarele cu aceeași sfoară. Victima a fost apoi așezată pe abdomen, în poziția similară unei bărci, modalitate aptă a crea suferințe extrem de puternice.

Zuleam s-a reîntors la victima Kreiner Adrian şi a executat o manevră de asfixie mecanică ce a condus la întreruperea fluxului sanguin spre creier și la instalarea comei, se arată în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Deși a fost găsit de polițiști în urma apelului la 112, acesta nu a mai putut fi salvat. Bărbatul a decedat la spital.

