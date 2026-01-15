VIDEO: Momentul arestării lui Cosmin Zuleam în Bali, condamnat de Tribunalul Alba la 30 de ani pentru uciderea lui Adrian Kreiner

VIDEO: Momentul arestării lui Cosmin Zuleam în Bali, condamnat pentru uciderea lui Adrian Kreiner. Au apărut primele imagini cu operațiunea Interpol, susținută de poliția indoneziană.

Zuleam a fost condamnat de maigstrații Tribunalului Alba la 30 de ani de închisoare cu executare. Momentul arestării lui Cosmin Zuleam poate fi văzut aici:

Zuleam a fost prins doar la câteva zile după ce a fost pus pe lista Most Wanted a celor mai căutați criminali din Europa.

Acesta s-a ascuns în Indonezia din 2023, mai exact la doar doar două săptămâni, de la crima comisă pe 6 noiembrie 2023.

Minae și Ghiță au fost prinși în Scoția și respectiv Irlanda, la scurt timp de la fuga din țară.

Vezi aici detalii despre cum au plănuit crima, cum au fost prinși și ce pedepse au primit.

