VIDEO: Cum a fost descoperit cazul nou-născutului ucis de mamă de la Aiud. Declarația reprezentantului Spitalului Municipal

VIDEO: Cum a fost descoperit cazul pruncuciderii de la Aiud. Reporterii Alba24 au stat de vorbă cu directorul medical al Spitalului Municipal din Aiud, Adrian Domșa. Acesta a spus că femeia s-a prezentat pe picioarele ei la spital, cu hemoragie. După ce a fost consultată, medicii au dedus că născuse prematur, sau că avuses un avort.

Ea nu a recunoscut, ceea ce a ridicat suspiciuni, iar reprezentanții spitalului au anunțat poliția.

”Doamna s-a prezentat în urgență cu hemoragie genitală. A fost evaluată de către medicul de gardă, care a anunțat medicul ginecolog, care a venit la solicitare și bineînțeles că a consultat-o.

În urma consultației, a reieșit faptul că dânsa a avut o naștere prematură sau un avort, lucru pe care ea nu l-a menționat, nu l-a recunoscut decât în dimineața zilei următoare” a spus directorul medical al Spitalului Municipal Aiud, Adrian Domșa.

Ulterior, medicul a anunțat poliția și a început ancheta propriu-zisă, a mai spus acesta.

Reamintim că o femeie din Aiud, Anca Maria C., a fost arestată preventiv joi pentru următoarele 30 de zile.

Femeia este cercetată pentru omor calificat. Mai exact, este acuzată și-ar fi ucis copilul pe care l-a născut acasă, fără asistență medicală.

Ea este acuzată că i-a tăiat nou-născutului cordonul ombilical și l-a bagat într-un sac menajer, apoi l-a ascuns în coșul cu haine.

Potrivit surselor Alba24, ea are 42 de ani, mai are o fetiță în vârstă de 12 ani și lucra la un salon de înfrumusețare din oraș.

Cazul s-a petrecut în decembrie anul trecut.

