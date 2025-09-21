VIDEO: Demonstrație de gimnastică pe cal – recuperare şi agrement prin călărie. Eveniment în cadrul Apulum Agraria Ighiu 2025

Târgul Apulum Agraria de la Ighiu, ediția 2025 a inclus, duminică, demonstrații de gimnastică pe cal. Copiii au evidențiat armonia mișcărilor acrorobatice, într-un spectacol interesant.

Momentul a fost prezentat de Asociaţia de recuperare şi agrement prin călărie Leorinț.

Copiii au prezentat elemente de gimnastică în timp ce se aflau pe cal, iar animalul era în mers. Unul dintre cele mai grele elemente este statul pe cal în semisfoară, spune Balogh Csilla, logoped și antrenoare a echipei din cadrul asociației.



”Gimnastica pe cal dezvoltă coordonarea și echilibrul. Copiii câștigă încredere în sine”, mai spune antrenoarea, care evidențiază beneficiile sportului în aer liber și al apropierii de unele dintre cele mai frumoase animale.

Târgul Apulum Agraria de la Ighiu continuă și duminică, până la ora 18.00

