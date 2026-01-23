VIDEO: Drumarii din Cluj testează o tehnologie nouă pentru repararea drumurilor în sezonul rece

O tehnologie nouă pentru CNAIR de remediere a degradărilor rutiere este testată de către drumarii din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj. Aceasta permite repararea gropilor din carosabil, chiar și la temperaturi de -12 grade Celsius.

„Pentru remedierea mai eficientă a degradărilor părții carosabile în sezonul rece, DRDP Cluj testează, în regie proprie, o tehnologie nouă pentru CNAIR.

Aceasta constă în pulverizarea în straturi succesive, a emulsiei bituminoase și a agregatelor, ceea ce asigură o reparație locală stabilă și circulabilă într-un timp scurt.

Pentru execuție în sezonul rece, emulsia bituminoasă este încălzită la temperaturi cuprinse între 70 – 80 C, aditivată și completată cu fluxant, pentru menținerea lucrabilității la temperaturi scăzute și asigurarea aderării liant–agregat”, au scris reprezentanții CNAIR.

Potrivt acestora, noua tehnologie a fost aplicată cu succes la temperaturi de -12 grade Celsius, iar rezultatele sunt pozitive.

„S-a constatat până acum o scădere a timpilor necesari pentru remedierea degradărilor apărute în sezonul rece pe partea carosabilă.

Dacă rezultatele scontate se vor confirma (inclusiv din perspectiva rezistenței în timp a reparațiilor), se ia în calcul extinderea folosirii acestei tehnologii la alte direcții regionale”, au mai precizat reprezentanții CNAIR.

