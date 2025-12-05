VIDEO: Intervenție a autorităților la un bloc din Alba Iulia, după un apel la 112 prin care era semnalat miros de gaz

Autoritățile din Alba Iulia au intervenit vineri, în jurul amiezii, la un bloc din centrul municipiului, aflat lângă centrul comercial Mercur City Center, după un apel la 112 prin care a fost semnalat un posibil miros de gaz.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, un echipaj de pompieri a intervenit pentru asigurarea măsurilor în zonă. De asemenea, la fața locului a intervenit și echipe de la Delgaz Grid, Poliție și Poliția Locală.

Potrivit autorităților, în urma măsurătorilor efectuate de către cei de la Delgaz Grid nu au fost identificate scăpări de gaze.

Se pare că în zona respectivă există două regulatoare, iar în caz de suprapresiune pe rețea, se elimină o mică cantitate de gaz pentru a regla presiunea.

La o verificare a țevilor nu au fost identificate scăpări de gaze.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News