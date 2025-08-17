Connect with us

VIDEO llie Bolojan a anunțat noi pachete de măsuri pentru reformă: ”Mai bine le spunem oamenilor adevărul”

acum 2 ore

Premierul Ilie Bolojan a anunțat duminică, într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a Guvernului, că în perioada următoare vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformarea României.

El a transmis că forțele politice sunt conștiente de situația dificilă și a afirmat că ”nu există altă soluție”, potrivit Agerpres. El a accentuat că ”și alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare”.

”Forțele politice au responsabilitatea și sunt conștiente de situația dificilă în care suntem și că acest pachete, și alte pachete, și alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluție.

Dacă nu se adoptă acesta măsură, ce se va vedea? Că nu putem corecta lucrurile. Dacă se cedează într-o zonă sau alta, se va crea din nou o percepție de cedări și ne vom întoarce în situația de unde am plecat.

Având această responsabilitate, am încercat să explic atât în interiorul coaliției, dar și oamenilor cu care discutăm din sectorul public.

Stimați colegi, trebuie să ne facem reformele. Nu e plăcere pentru nimeni să ia astfel de măsuri. Nu le iei cu inimă deschisă.

La veștile proaste rămân foarte puțini oameni care să le dea și uneori par singur în situația asta. La veștile bune e întotdeauna o înghesuială mare.

Pentru mine nu a fost o situație comodă, pentru că mi-am dat seama încă de anul trecut în ce direcție se duce România. Ăsta e adevărul.

Mai bine le spunem oamenilor adevărul, ca să nu le creăm niște așteptări care nu pot fi onorate”, a afirmat Bolojan.

Șeful Executivului a mai arătat că este important ca atunci când o persoană publică este pe un post ”să facă ceea ce trebuie” pentru comunitate.

Nu imaginea unei persoane publice este problema, ci problema de bază este ca, atunci când o persoană publică este pe un post, să facă ceea ce trebuie pentru comunitatea unde ocupă acest post.

Acum acest post este pentru țara noastră și nu e o problemă pentru mine că voi ieși prost. Important nu este să nu ies prost degeaba pentru România”, a adăugat Bolojan.

  1. pilu

    duminică, 17.08.2025 at 12:40

    Ia că se schimbă optica. Până acum PSD-ul ne spunea că o ducem f.bine, se împrumutau la greu și implicit și prăduiau,tot la greu. Dacă te iei după Zamfir, PSD-istul, suntem în primele țări ca creștere economică, dar pe ultimile locuri la orice.

