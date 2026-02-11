Connect with us

CCR a amânat pentru a cincea oară decizia pe legea pensiilor speciale ale magistraților

CCR a amânat pentru a cincea oară decizia pe legea pensiilor speciale ale magistraților. Următorul termen va fi 18 februarie, potrivit anunțului făcut de Biroul de presă al CCR.

Judecătorul Gheorghe Stan (numit de PSD) a intrat în concediu paternal de 10 zile, deși G4Media scrie că acesta s-a dus la ședință.

În ședința în care Curtea dă o decizie, este obligatoriu, conform legii, să fie prezenți toți judecătorii care au participat la dezbaterile pe respectiva speță.

Curtea a informat doar că decizia a fost amânată pentru data de 18 februarie, fără alte detalii. Biroul de presă al CCR urmează să revină cu un comunicat.

Prima oară, judecătorii erau așteptați să ia o decizie pe 10 decembrie, însă au amânat hotărârea până pe 28 decembrie.

Nici la acea dată Curtea Constituțională nu a putut lua o decizie, deoarece cei patru judecători numiți de PSD, Bogdan Licu, Mihai Busuioc, Gheorghe Stan și Cristian Deliorga, au părăsit sala.

A doua zi, pe 29 decembrie, Curtea a amânat din nou decizia în privința reformei pensiilor magistraților, din lipsă de cvorum, aceeași judecători lipsind.

La ultimul termen, pe 16 ianuarie, CCR a amânat decizia pentru 11 februarie, invocând nevoia “de a studia mai bine” raportul prin care Înalta Curte a pretins că “noua lege anulează total pensia de serviciu”, la solicitarea acelorași patru judecători.

Decizia de miercuri vine după ce marți, 10 februarie, Înalta Curte, condusă de Lia Savonea, a solicitat sesizarea Curții de Justiție a UE pe legea privind pensiile magistraților, susținând că dispozițiile sunt susceptibile de a încălca dreptul UE și ”pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraților în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu”.

Totuși, Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, afirmă că proiectul legii pensiilor magistraţilor a fost discutat cu Comisia Europeană şi agreat de aceasta.

Reamintim, săptămâna trecută, premierul Bolojan a informat oficial CCR că România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, ca urmare a amânării unei decizii pe reforma pensiilor magistraților.

Noul act normativ ar schimba fundamental modul de pensionare din sistemul judiciar, ridicând vârsta de pensionare de la 48-50 de ani la 65 de ani, cu o perioadă de tranziție de 15 ani, ceea ce înseamnă că nu va mai fi posibilă pensionarea sub 58 de ani.

De asemenea, introduce o creștere a vechimii în muncă, de la 25 de ani, la minimum 35 de ani, iar pensia de serviciu ar fi plafonată la 70% din ultimul salariu net, în condițiile în care, în prezent, aceasta este egală cu venitul net din ultima lună de activitate.

