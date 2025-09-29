VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au

Câteva zeci de studenți au protestat, luni, în Piața Cetății din Alba Iulia împotriva ”măsurilor de austeritate adoptate de Guvern în vara acestui an în domeniul educației”. Numărul lor a fost mult mai mic decât cel din centrele universitare de tradiție.

Protestul vine la scurt timp după deschiderea anului universitar la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Președintele Ligii Studenților din UAB, Andrei Barbu, a explicat care sunt nemulțumirile studenților.



”Pentru măsurile de austeritate ce s-au luat în învățământ care limitează pentru studenți bursele, transportul, posibilitatea de a lua burse și în vacanțe și posibilitatea studenților de la taxă să obțină burse… ei nu mai pot să obțină burse de acum încolo, din păcate prin aceste măsuri.

Studenții protestatari au purtat pancarte cu revendicările și nemulțumirile lor, pe care se puteau citi mesaje precum: ”Bursa nu e un bonus, e un necesar”, ”Voi aveți buget, noi griji” sau ”Vă pasă de educație până vă costă”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News