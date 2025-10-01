Connect with us

VIDEO: Momente spectaculoase cu bocănitul cerbilor, surprinse de camerele de monitorizare ale Parcului Natural Apuseni

acum 2 ore

Momente spectaculoase cu bocănitul cerbilor au fost surprinse de camerele de supraveghere ale Parcului Natural Apuseni.

Astfel, toamna aduce în păduri unul dintre cele mai spectaculoase momente ale naturii: boncănitul cerbilor.

Potrivit reprezentanților Parcului Natural Apuseni, la sfârșit de septembrie și început de octombrie, masculii își fac simțită prezența prin răgete puternice, în încercarea de a-și atrage femelele și de a-și intimida rivalii.

Este sezonul lor de împerechere, iar pădurea răsună de ecoul acestor chemări impresionante.

De asemenea, reprezentanții parcului îi îndeamnă pe cei care vor să meargă în Parcul Natural Apuseni în această perioadă, să respecte câteva reguli simple, pentru a nu deranja animalele:

  • Păstrează liniștea: evită zgomotele puternice.
  • Rămâi pe poteci și trasee marcate.
  • Nu folosi drone.
  • Admiră spectacolul de la distanță, în tăcere.

Parcul Natural Apuseni este o arie protejată de interes național, întinsă pe teritoriile administrative ale județelor Alba, Cluj şi Bihor, în partea central-estică a Munţilor Apuseni.

Cu o suprafață de 75.784 hectare, adăposteşte mai multe specii de animale, păsări, peşti şi reptile.

