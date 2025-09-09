VIDEO: Recomandările polițiștilor din Alba pentru elevi. Ce să urmărească pentru a evita conflictele

Inspectoratul de Poliție Județean Alba transmite recomandări pentru elevi, la începutul anului școlar 2025-2026. Sunt sfaturi pentru a le asigura un an școlar în siguranță.

Recomandările oferite de polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară pentru a-i ajuta pe elevi să evite situațiile de pericol sunt următoarele:

respectă persoanele din jurul tău – o vorbă bună îți poate aduce numai beneficii

respectă regulile școlii – scopul lor este acela ca tu să fii protejat

evită conflictele – scoala nu este un câmp de luptă.

„Împreună, putem face școala un loc mai sigur.

Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară vă urează un an nou școlar plin de reușite, siguranță și încredere! Fiți MAI buni!”, adaugă aceștia.

