VIDEO: Tânăr reținut după un scandal petrecut într-un bar din Aiud. A bătut un alt bărbat

Un tânăr a fost reținut de polițiști, după ce a fost implicat într-un scandal izbucnit într-un bar din Aiud, au anunțat marți, reprezentanții IPJ Alba.

Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui tânăr în vârstă de 24 de ani.

Acesta este cercetat pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Potrivit anchetatorilor, în dimineața zilei de 28 decembrie 2025, bărbatul s-ar fi aflat într-un local din municipiul Aiud, unde, pe fondul consumului de alcool și al izbucnirii unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe un alt bărbat, în vârstă de 38 de ani, tot din Aiud.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News