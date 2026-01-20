Aiud
VIDEO: Tânăr reținut după un scandal petrecut într-un bar din Aiud. A bătut un alt bărbat
Un tânăr a fost reținut de polițiști, după ce a fost implicat într-un scandal izbucnit într-un bar din Aiud, au anunțat marți, reprezentanții IPJ Alba.
Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui tânăr în vârstă de 24 de ani.
Acesta este cercetat pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe.
Potrivit anchetatorilor, în dimineața zilei de 28 decembrie 2025, bărbatul s-ar fi aflat într-un local din municipiul Aiud, unde, pe fondul consumului de alcool și al izbucnirii unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe un alt bărbat, în vârstă de 38 de ani, tot din Aiud.
Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta și dispunerea măsurilor legale care se impun.
