VIDEO: TIR înmatriculat în Alba, implicat în accident pe DN 66. A intrat într-o casă pe marginea drumului

Un TIR înmatriculat în Alba a fost implicat, miercuri dimineața, într-un accident rutier petrecut pe DN66 în localitatea Lainici, Defileul Jiului. Camionul a intrat într-un imobil de pe marginea drumului.

Potrivit IPJ Gorj, TIR-ul a rămas blocat pe diagonala drumului, după ce a intrat în coliziune cu zidurile unei case, de pe marginea carosabilului.

Nu sunt persoane rănite.

Potrivit unor surse locale, carosabilul ar fi fost alunecos în momentul producerii accidentului. Acestea precizează că imobilul nu era locuit.

Un alt autoturism a ieșit în afara carosabilului, în același loc.

UPDATE: Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că traficul rutier este oprit pe DN 66 Târgu Jiu – Petroșani, în apropierea Mănăstirii Lainici, județul Gorj.

A avut loc o coliziune între un ansamblu rutier și un autoturism. În urma accidentului, au rezultat doar pagube materiale.

Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 11:00.

imagini: Facebook/Bors D.D.

