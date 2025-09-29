Connect with us

VIDEO: Trafic rutier în condiții de iarnă pe Transalpina și Transfăgărășan. Când se închide circulația pe cele două drumuri alpine

acum O oră

Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă pe Transalpina și Transfăgărășan după ce a nins la altitudini mari. Reprezentanții direcțiilor de drumuri spun că traficul ar putea fi restricționat dacă se înrăutățește vremea, însă deocamdată se intervine cu utilaje.

Termenul oficial pentru închiderea circulației pe cele două drumuri alpine este 1 noiembrie.

Circulația pe DN 67C Transalpina

Pe DN67C Transalpina au fost semnalate, luni, primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele montane.

Vezi și VIDEO: Strat de zăpadă consistent la Șureanu, după ce a nins ca în povești. Condițiile de iarnă se păstrează toată săptămâna

”Angajații DRDP Craiova monitorizează permanent starea carosabilului și intervin cu utilaje specifice pentru a păstra condițiile de siguranță rutieră.


Șoferii care tranzitează DN 67C (Transalpina) și DN 7A, trebuie să aibă autoturismele echipate corespunzător pentru aceste condiții meteorologice.

Programul de acces pe drumul montan dintre Rânca și Obârșia Lotrului este 09:00 – 21:00.

În funcție de evoluția vremii circulația rutieră pe Transalpina se poate restricționa în totalitate pentru anumite perioade de timp”, a anunțat DRDP Craiova.

Pe Transalpina (DN67C) între Rânca și Obârșia Lotrului (km 34+800 – km 59+800), circulația ar urma să fie închisă în jurul datei de 1 noiembrie, pentru toate categoriile de autovehicule.

Transalpina este șoseaua situată la cea mai mare altitudine din România, având punctul cel mai înalt în Pasul Urdele, la 2.145 de metri. Drumul face legătura între orașele Sebeș, din județul Alba şi Novaci (Bengeşti), din județul Gorj, o parte fiind anual închis pe perioada iernii. Transalpina, în judeţul Alba, are 79 de kilometri, până la limita cu judeţul Vâlcea. În total, şoseaua alpină străbate 148 de kilometri.

Circulația pe DN 7 Transfăgărășan

Traficul rutier se desfășoară normal pe Transfăgărășan, în zona turistică Bâlea, unde a nins pentru prima oară în această toamnă. Circulația rutieră se va închide între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă (județul Sibiu) în 1 noiembrie, a anunțat, luni, directorul regional al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, Tudor Duțu.


Potrivit sursei citate, sunt așteptate și alte ninsori în următoarele zile pe Transfăgărășan.

”În 29 septembrie am înregistrat prima zăpadă pe Transfăgărășan. Nu au fost cantități însemnate. Ne așteptăm ca zilele următoare să ningă din nou, suntem pregătiți și intervenim deja cu utilaje de deszăpezire, le putem și suplimenta dacă va fi cazul. În momentul de față, nu sunt probleme care să ducă la închiderea tronsonului de drum mai repede de data stabilită, și anume 1 noiembrie”, a explicat directorul regional al DRDP Brașov, Tudor Duțu, potrivit Agerpres.

Pentru prima dată în această toamnă, a nins în cursul nopții, în zona turistică Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munții Făgăraș.

Accesul la Bâlea Lac se face fie pe șosea, pe Transfăgărășan, fie pe cablu, cu telecabina. Drumarii au împrăștiat material antiderapant pe Transfăgărășan.

imagini: DRDP Craiova, DRDP Brașov/ Facebook

