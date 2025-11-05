VIDEO: Trupele speciale au făcut 11 percheziții în Sebeș: Persoane care incendiază deșeuri, vizate de ”vizitele mascaților”

Trupele speciale ale poliției au efectuat miercuri, 5 noiembrie 2025, la primele ore ale dimineții mai multe percheziții la Sebeș. Este vorba despre 11 percheziții efectuate de oamenii legii în cadrul unei operațiuni de amploare la nivel național, Operațiunea Jupier.

Din câte se pare, la Sebeș, au fost vizate de vizitele mascaților, mai multe persoane bănuite că incendiază deșeuri.

Potrivit IPJ Alba, poliția Municipiului Sebeș, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș, pune în executare 11 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Sebeș.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News



ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Cercetările sunt efectuate în cadrul a două dosare penale ce au ca obiect săvârșirea infracțiunilor de incendierea oricărui tip de deșeuri, substanțe sau obiecte dar și furt calificat, au transmis oamenii legii.