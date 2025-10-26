Eveniment
Vreme schimbătoare în Alba: prognoza meteo pe localități în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie
Vreme schimbătoare în Alba: prognoza meteo pe localități în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrieUltima săptămână a lunii octombrie și primele zile din noiembrie, în județul Alba vremea va fi destul de schimbătoare, cu treceri bruște de la zile înnorate și temperaturi destul de coborâte la zile frumoase, cu soare străucitor și temperaturi mult mai mari decât data din calendar.
Astfel, în primele zile din săptămână vom avea parte de zile de toamnă autentică, cu seri și dimineți reci, cu un cer înnorat și o atmosferă mohorâtă. Încet, până spre sfârșitul săptămânii zilele vor fi din ce înce mai frumoase și asta și datorită temperaturilor, care cresc ușor, de la o zi la alta. Cel mai probabil joi și sâmbătă sunt posibile câteva averse. Săptămâna se încheie frumos, cu o duminică plăcută, cu temperaturi maxime care ajung până la 18-19 grade Celsius.
Luni, 27 octombrie: Minime în jur de 5 grade, maxime până la 12 grade Celsius. Cerul va fi însorit spre parțial noros.
Marți, 28 octombrie: Dimineața mai norosă cu posibilă ploaie uşoară, apoi soarele revine. Minime de 4 grade Celsius, maxime de 11-12 grade Celsius.
Miercuri, 29 octombrie: O zi mai caldă şi mai stabilă: minime de 3-4 grade și maxime de 15-16 grade Celsius. Cerul va fi predominant însorit.
Joi, 30 octombrie: Temperaturile rămân ridicate față de începutul săptămânii, cu maxime de 16 chiar 17 grade Celsius. Totuși, cerul devine înnorat.
Vineri, 31 octombrie: O zi frumoasă, senină. Minimele vor fi de 5 grade Celsius și maximele de 17 grade Celsius.
Sâmbătă, 1 noiembrie: Ușor mai cald dimineaţa, cu valori de 6 până la 7 grade Celsius. Maximele vor fi de până la 17 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, însă, timid, apare și soarele.
Duminică, 2 noiembrie: Finalul săptămânii aduce o zi superbă, cu minime de 5 grade Celsius și maxime ce urcă până la valori de 18 chiar 19 grade Celsius. Va fi o zi însorită, perfectă pentru un început de lună noiembrie.
Vremea în Alba, în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ
Vremea în Alba: Luni, 27 octombrie
Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; mai frig
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori joși, apoi soare
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant însorit
Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; mai frig
Vremea în Alba: Marți, 28 octombrie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; după un început noros, revine soarele
Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; câteva averse
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse scurte
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie scurtă
Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; parțial însorit
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă
Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; șanse de ploaie
Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; șanse de ploaie
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie scurtă
Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; câteva averse
Vremea în Alba: Miercuri, 29 octombrie
Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant însorit
Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; mai cald
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; mai cald
Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; mai cald
Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant însorit
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; mai cald
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; mai cald
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; mai cald
Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nu atât de frig
Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; mai cald
Vremea în Alba: Joi, 30 octombrie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; înnorare accentuată
Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; soare printre nori înalți
Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; soare printre nori înalți
Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată
Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată
Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată
Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; înnorare accentuată
Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Vineri, 31 octombrie
Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit
Sebeș: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit
Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; însorit
Oaşa: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit
Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit
Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit
Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit
Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit
Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit
Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit
Arieşeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit
Cugir: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit
Vremea în Alba: Sâmbătă, 1 noiembrie
Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată
Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată
Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare
Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Duminică, 2 noiembrie
Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; soare
Sebeș: minime de 5 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; soare
Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare
Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare
Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit
Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit
Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit
Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; soare
Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; soare
Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; soare
Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare
Cugir: minime de 5 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; soare
sursa: accuweather.com
