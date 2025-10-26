Vreme schimbătoare în Alba: prognoza meteo pe localități în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie

Vreme schimbătoare în Alba: prognoza meteo pe localități în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrieUltima săptămână a lunii octombrie și primele zile din noiembrie, în județul Alba vremea va fi destul de schimbătoare, cu treceri bruște de la zile înnorate și temperaturi destul de coborâte la zile frumoase, cu soare străucitor și temperaturi mult mai mari decât data din calendar.

Astfel, în primele zile din săptămână vom avea parte de zile de toamnă autentică, cu seri și dimineți reci, cu un cer înnorat și o atmosferă mohorâtă. Încet, până spre sfârșitul săptămânii zilele vor fi din ce înce mai frumoase și asta și datorită temperaturilor, care cresc ușor, de la o zi la alta. Cel mai probabil joi și sâmbătă sunt posibile câteva averse. Săptămâna se încheie frumos, cu o duminică plăcută, cu temperaturi maxime care ajung până la 18-19 grade Celsius.

Luni, 27 octombrie: Minime în jur de 5 grade, maxime până la 12 grade Celsius. Cerul va fi însorit spre parțial noros.

Marți, 28 octombrie: Dimineața mai norosă cu posibilă ploaie uşoară, apoi soarele revine. Minime de 4 grade Celsius, maxime de 11-12 grade Celsius.

Miercuri, 29 octombrie: O zi mai caldă şi mai stabilă: minime de 3-4 grade și maxime de 15-16 grade Celsius. Cerul va fi predominant însorit.

Joi, 30 octombrie: Temperaturile rămân ridicate față de începutul săptămânii, cu maxime de 16 chiar 17 grade Celsius. Totuși, cerul devine înnorat.

Vineri, 31 octombrie: O zi frumoasă, senină. Minimele vor fi de 5 grade Celsius și maximele de 17 grade Celsius.

Sâmbătă, 1 noiembrie: Ușor mai cald dimineaţa, cu valori de 6 până la 7 grade Celsius. Maximele vor fi de până la 17 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros, însă, timid, apare și soarele.

Duminică, 2 noiembrie: Finalul săptămânii aduce o zi superbă, cu minime de 5 grade Celsius și maxime ce urcă până la valori de 18 chiar 19 grade Celsius. Va fi o zi însorită, perfectă pentru un început de lună noiembrie.

Vremea în Alba, în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

Vremea în Alba: Luni, 27 octombrie

Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; mai frig

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori joși, apoi soare

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant însorit

Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; mai frig

Vremea în Alba: Marți, 28 octombrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; după un început noros, revine soarele

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; câteva averse

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse scurte

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie scurtă

Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; șanse de ploaie

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; șanse de ploaie

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie scurtă

Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; câteva averse

Vremea în Alba: Miercuri, 29 octombrie

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant însorit

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; mai cald

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; mai cald

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; mai cald

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant însorit

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; mai cald

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; mai cald

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; mai cald

Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nu atât de frig

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; mai cald

Vremea în Alba: Joi, 30 octombrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; înnorare accentuată

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; soare printre nori înalți

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; soare printre nori înalți

Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată

Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată

Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Vineri, 31 octombrie

Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit

Sebeș: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit

Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; însorit

Oaşa: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit

Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit

Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit

Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit

Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit

Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit

Arieşeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit

Vremea în Alba: Sâmbătă, 1 noiembrie

Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Duminică, 2 noiembrie

Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 5 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; soare

Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare

Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit

Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; însorit

Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; soare

Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; soare

Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; soare

Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare

Cugir: minime de 5 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; soare

sursa: accuweather.com

