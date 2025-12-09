Vremea de Crăciun și Revelion. Temperaturi mai ridicate, dar și precipitații reduse. Cum va fi în Alba

Vremea de Crăciun și Revelion: Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, realizată pe baza datelor Centrului European de Prognoză Meteo pe Termen Mediu (ECMWF).

Potrivit ANM, estimările legate de prognoza meteo de sărbători arată o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit, cu precipitații reduse în cea mai mare parte a țării în primele două săptămâni ale intervalului.

În județul Alba temperaturile se vor apropia de media normală pentru perioada aceasta, dar estimările arată că va fi zăpadă la munte, la cota 1700 de metri.

De Crăciun, maximele în județ se vor situa în jurul valorii de 4-5-6 grade Celsius, cu minime de -1, -2 grade Celsius. Potrivit aplicațiilor Meteo, sunt posibile perioade de ploaie și ninsoare.

De Revelion, vremea va fi mult mai rece. În județul Alba vor fi – 8 grade Celsius în noaptea dintre ani (-10 până la -12 grade în zonele montane).

Vremea de Crăciun 2025

În perioada 24-26 decembrie, de Crăciun, prognoza meteo curentă indică, în centrul țării, maxime de până la 4 grade Celsius, minime până la -5 grade și vreme cu nori și soare.

În vest vor fi până la 2-4 grade (minime de -2…0 grade) și perioade cu ploi și ninsori (mai puțin în ziua de Crăciun, 25 decembrie).

În sud, vor fi 2-4 grade (minime de -2… o grade), cu cer mai mult noros.

În est, va fi mai frig: maxime de -2…-1 grad, minime de până la -8 grade. Sunt anunțate ploi/ninsori abia în 27 decembrie.

În nord vor fi -1 grad…1 grad (minime până la -9 grade) și vreme cu nori și soare.

În Apuseni este posibil să ningă în ajunul Crăciunului. maximele vor varia între -2 și 0 grade, iar minimele coboară până la -7 grade.

Vremea de Anul Nou 2026

În Transilvania, în 31 decembrie este posibil să plouă. Vor fi maxime de 5-6 grade de Anul Nou și minime de -2 grade în noaptea de Revelion.

În vest vor fi 6-7 grade (minime de -1 grad…1 grad). În sud vor fi 5-6 grade (minime de o…-1 grad), în nord-est maxime de 2 grade (minime de -5 grade). Î

În nord sunt anunțate la final de an 2-3 grade (minime de -3 grade) și este posibil să ningă în 31 decembrie.

În Apuseni vor fi 0..1 grad, minime de până șa -4 grade și ninsori în 31 decembrie.

Vremea de Crăciun și Revelion, pe săptămâni

Săptămâna 8 – 15 decembrie 2025: foarte cald pentru această perioadă, precipitații puține

Temperaturile vor fi peste media normală, cu abateri pozitive accentuate în zonele montane. Regimul de precipitații va fi deficitar la nivel național.

Săptămâna 15 – 22 decembrie 2025: valori termice ridicate, precipitații în continuare reduse

Și în această săptămână, temperaturile medii rămân mai ridicate decât standardele climatologice, în special la munte. Precipitațiile vor continua să fie sub nivelul normal pentru întreaga țară.

Săptămâna 22 – 29 decembrie 2025: temperaturi ușor peste normal

În preajma Crăciunului, România va avea temperaturi ușor mai ridicate decât media perioadei, cu accent în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal, în mare parte a țării.

Săptămâna 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026: început de an cu vreme blândă

Prima săptămână din 2026 aduce temperaturi ușor peste normalul climatologic, iar precipitațiile se vor situa în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă.

ANM precizează că această prognoză pe patru săptămâni reprezintă o estimare a mediilor săptămânale, iar „fenomenele extreme cu durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Ovidiu Hategan Citește toate articolele Ovidiu Hațegan este absolvent al Facultății de Jurnalistică a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu și al unui master în domeniul comunicării și publicității, în cadrul aceleiași instituții de învățământ. A lucrat timp de mai mult timp la ziare precum România liberă - Ediția de Transilvania vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News