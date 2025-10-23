Vremea de weekend în Alba, 24-26 octombrie: se răcește și revin ploile. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ. Ultimul weekend din octombrie aduce o vreme schimbătoare în județul Alba. După o zi de vineri marcată de vânt puternic și temperaturi scăzute, sâmbăta vom avea parte de o scurtă perioadă cu vreme frumoasă, însorită.

De duminică vremea se schimbă din nou. Revin zilele reci și mohorâte. Cerul se acoperă din nou de nori și sunt posibile ploi, mai ales în zona de munte. Meteorologii anunță că temperaturile scad de la o zi la alta, așa încât maximele nu vor mai trece de 14-16 grade Celsius.

Citește și Vremea se schimbă radical în toată țara: Se întorc ploile și va fi frig în cea mai mare parte a teritoriului

Vineri, 24 octombrie: vreme răcoroasă

Tot județul se află, până la ora 21.00, sub avertizare meteo cod galben de vânt. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 15 grade Celsius, iar minimele între -2 și 5 grade. Local, se vor semnala ploi slabe, mai ales în zonele de munte.

Sâmbătă, 25 octombrie: vreme de toamnă autentică

Cerul va fi predominant senin, cu temperaturi plăcute pentru final de octombrie. Maxime între 11 și 14 grade Celsius, minime între 1 și 6 grade Celsius.

Duminică, 26 octombrie: vreme mohorâtă și ploioasă

Cerul va fi mai mult acoperit de nori. Sunt anunțate ploi izolate, în special în zonele de munte. Maximele vor urca până la 15–16 grade Celsius în zonele joase, în timp ce la munte maximele se vor opri la 13 grade Celsius.

Vremea de weekend în Alba, 24-26 octombrie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 24 octombrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; mai răcoare. Cod galben de vânt, până la ora 21.00

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; mai răcoare. Cod galben de vânt, până la ora 21.00

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie. Cod galben de vânt, până la ora 21.00

Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; ploaie scurtă. Cod galben de vânt, până la ora 21.00

Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; ploaie scurtă. Avertizare meteo cod galben de vânt, până la ora 21.00

Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; ploaie scurtă. Avertizare meteo cod galben de vânt, până la ora 21.00

Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse. Cod galben de vânt, până la ora 21.00

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse. Cod galben de vânt, până la ora 21.00

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; perioade de ploaie. Cod galben de vânt, până la ora 21.00

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; perioade de ploaie. Avertizare meteo cod galben de vânt, până la ora 21.00

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; perioade de ploaie. Avertizare metro cod galben de vânt, până la ora 21.00

Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; mai răcoare. Cod galben de vânt, până la ora 21.00

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 25 octombrie

Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Sebeș: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; însorit

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant însorit

Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 26 octombrie

Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie scurtă

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată

Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată

Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; ploaie scurtă

Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori joși

Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori joși

Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată

sursa: accuweather.com

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News