Vremea în luna octombrie: temperaturi în scădere, câteva ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Vremea în luna octombrie: temperaturile maxime scad sub 20 de grade, săptămâna viitoare. Apoi se încălzește ușor, mai ales în sud și vest. Sunt anunțate câteva zile cu ploi, la începutul lunii octombrie.

Maximele vor varia între 11 și 19 grade în perioada 29 septembrie – 3 octombrie. Apoi temperaturile cresc la 20-23 de grade până la jumătatea lunii, când se răcește iar.

La munte, maximele vor fi sub 10 grade la începutul lunii octombrie și minimele vor coborî și sub zero grade, la altitudini mai mari. În rest, vor fi între 5 și 11-13 grade.

Meteorologii prognozează ploi în jurul datei de 29 septembrie și din nou în 1-4 octombrie, în majoritatea regiunilor.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 27 octombrie.

Vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. O abatere termică negativă ușor mai accentuată va fi în regiunile nord-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Vremea în săptămâna 6-12 octombrie

Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai coborâte în cele estice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 13-19 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 20-27 octombrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

