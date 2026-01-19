Vremea până în 1 februarie. Variații mari de temperatură, alte ninsori. Prognoza meteo în Transilvania și în țară, pe 2 săptămâni

Vremea până în 1 februarie. Frigul extrem mai ține încă trei zile în majoritatea regiunilor din țară. În Transilvania vor fi și marți dimineața -14...-16 grade. Apoi minimele cresc treptat la -11, -8, -5 grade Celsius. Primele maxime peste 0 grade gor fi de joi, 22 ianuarie.

În vest, maximele vor fi de 3-4 grade încă de marți, apoi ajung la 8-9 grade. În sud, vor fi 0-2 grade. În est, se încălzește de miercuri la 1-2 grade.

În Transilvania, trei zile relativ mai calde vor fi 25, 26 și 27 ianuarie (maxime de 3-4 grade). Din 29 ianuarie se răcește iar, însă minimele coboară doar până la -4 grade Celsius. Sunt anunțate ninsori în perioada 27-31 ianuarie. Din 1 februarie vor fi iar condiții de ger: minime de -10 grade.

În vest, maximele ajung la 10 grade în 25 ianuarie. Se răcește până la 1-3 grade din 28 ianuarie. Sunt anunțate ploi în 24-25 ianuarie și ninsori după 27 ianuarie. În 1 februarie vor fi-8 grade (minimele).

În sud, maximele ajung la 4-5 grade în 25-28 ianuarie, apoi scad la 0...1 grad. Vor fi ploi în 25-26 ianuarie și ninsori în 28-30 ianuarie. Pe 1 februarie sunt anunțate minime de -7 grade Celsius.

În est, după maxime de 3 grade în 25 ianuarie (când vor fi ploi), se ajunge iar la valori negative (maxime de până la -4 grade, minime de până la -7 grade). Perioade cu ninsori vor fi în jurul datelor de 23 și 27 ianuarie. Și în Moldova minimele vor coborî la -10 grade, la începutul lunii februarie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele două săptămâni, în reguni din țară.

Vremea până în 1 februarie: TRANSILVANIA

În primele trei zile media maximelor termice va crește, de la -4 la 2 grade. Apoi, până în 24 ianuarie, aceasta va fi, în general, de 0-2 grade.

Între 25 și 27 ianuarie se vor înregistra temperaturi maxime a căror medie va fi cuprinsă între 2 și 5 grade. Între 28 ianuarie și 1 februarie, aceasta va avea valori, în marea lor majoritate, între 0 și 5 grade.

Minimele termice vor scădea. În dimineața de 21 ianuarie vor fi, în medie, de -16...-14 grade. În zilele care vor urma, minimele vor crește, astfel că în 26 și 27 ianuarie vor tinde spre 0 grade. Va urma o nouă răcire, dar la valori mai ridicate decât în primele zile de prognoză.

Probabilitatea de precipitații va fi mai mare după data de 25 ianuarie.

Vremea până în 1 februarie: LA MUNTE

Temperaturile maxime se vor menține preponderent negative. Media lor va avea variații, în general, între -4 și 1 grad.

Media minimelor termice va avea valori între -13...-11 grade în primele nopți și -6...-2 grade în diminețile de 26 și 27 ianuarie.

După data de 12 ianuarie vor fi precipitații în fiecare zi, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali.

Vremea până în 1 februarie: BANAT

Temperaturile maxime vor fi în creștere, de la o medie de -2 grade în prima zi, până în jurul a 5 grade în data de 21 ianuarie.

În următoarele trei zile media maximelor va avea valori între 2 și 6 grade. În 25 și 26 ianuarie temperaturile vor fi mai ridicate: media și se va situa între 4 și 8 grade.

Ulterior, vremea se va răci cu aproximativ 4 grade, apoi media maximelor termice va avea variații, în general între 2 și 7 grade.

Minimele termice vor fi tot mai ridicate până la începutul celei de a doua săptămâni, de la -8 până în jurul a 1 grad. Apoi vor scădea din nou, iar media acestora va fi cuprinsă, în general între -4 și 1 grad.

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată între 25 și 31 ianuarie.

Vremea până în 1 februarie: CRIȘANA

Până la începutul săptămânii care urmează, regimul termic va fi în general de încălzire. De la o medie a maximelor de -2 grade și a minimelor de -10 grade, se va ajunge la 6-8 grade maximele și -1...1 grad minimele.

Vor urma două zile de răcire, de aproximativ 4-5 grade, apoi, în general, media temperaturilor maxime va avea variații între 1 și 6 grade, iar a minimelor între -5 și 0 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi în creștere după data de 24 ianuarie.

Vremea până în 1 februarie: MARAMUREȘ

Până în jurul datei de 26 ianuarie, tendința generală a temperaturilor va fi de creștere. Media maximelor: de la -4 la 4...6 grade, iar a minimelor de la -13 la -2...0 grade.

După acest interval maximele termice vor fi în medie de 0...5 grade, iar minimele, în medie, de -6...0 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată între 25 ianuarie și 1 februarie.

Vremea până în 1 februarie: MOLDOVA

Media maximelor termice va fi în creștere până la mijlocul primei săptămâni, de la -6 la -2...0 grade. Apoi va scădea în următoarele două zile, cu 4-5 grade. Între 25 ianuarie și 1 februarie, media maximelor va avea oscilații, în general între -4 și 1 grad.

Media minimelor termice va atinge valori, de la -13...-12 grade în primele dimineți, până în jurul a -3 grade în data de 27 ianuarie. Apoi se va situa, în general, între -7 și -2 grade.

Începând cu data de 23 ianuarie, vor fi precipitații aproape în fiecare zi.

Vremea până în 1 februarie: DOBROGEA

Până pe 22 ianuarie vremea se va încălzi, de la o medie a temperaturilor maxime de -4 grade la 5...6 grade. Media minimelor va varia de la -10 grade, la -1...1 grad.

În următoarele două zile media valorilor termice va scădea cu 3-5 grade, apoi se va încălzi. În data de 26 ianuarie aceasta se va situa în jurul valorii de 8 gade, în cazul maximelor și va atinge 2-3 grade în cazul minimelor.

Până la finalul intervalului de prognoză maximele vor avea variații, în medie, între 0 și 6 grade, iar minimele, în medie, între -4 și 0 grade.

Din 22 ianuarie și până în 1 februarie, vor fi posibile precipitații în fiecare zi.

Vremea până în 1 februarie: MUNTENIA

În primele trei zile media maximelor termice va crește, de la -4 la 4 grade. Apoi, până în 24 ianuarie, aceasta va fi, în general, de 0-2 grade.

Între 25 și 27 ianuarie se vor înregistra temperaturi maxime a căror medie va fi cuprinsă între 2 și 6 grade. Între 28 ianuarie și 1 februarie aceasta va avea valori, în marea lor majoritate, între 0 și 6 grade.

Minimele termice vor fi relativ constante până în 21 ianuarie dimineața, media lor situându-se între -11 și -9 grade.

În următoarele zile de prognoză valorile temperaturilor minime medii, vor fi cuprinse, în medie, în general între -5 și 0 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în fiecare zi, între 22 ianuarie și 1 februarie.

Vremea până în 1 februarie: OLTENIA

Vremea se va încălzi în primele trei zile când media maximelor termice va crește de la -4 la 2 grade. Apoi, până în 24 ianuarie, aceasta va fi, în general, de -1...2 grade.

Între 25 ianuarie și 1 februarie, media temperaturilor maxime va oscila, în general, între 0 și 5 grade.

Minimele termice vor fi relativ constante până în 21 ianuarie dimineața, media lor situându-se între -11 și -9 grade.

În următoarele zile de prognoză valorile temperaturilor minime medii, vor fi cuprinse, în medie, între -6 și 0 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în fiecare zi, între 22 ianuarie și 1 februarie.

