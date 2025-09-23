Vremea până în 20 octombrie. Variații mari de temperatură, perioade cu ploi. Prognoza meteo actualizată pe patru săptămâni

Vremea până în 20 octombrie: temperaturile scad brusc de joi, 25 septembrie. Se va ajunge de la 28-29 de grade la 14-18 grade, la interval de o zi. Doar în vest vor mai fi peste 20 de grade, cel puțin până sâmbătă. Vor fi ploi în centrul țării.

Luna octombrie începe cu maxime de 19-23 de grade și vreme cu soare. Apoi vor fi variații de temperatură de la o zi la alta și de la o regiune la alta.

În Transilvania temperaturile scad până la 15-16 grade, iar din 6 octombrie va ploua, până în 16 octombrie.

Vezi și Vremea în Transilvania și în țară până în 6 octombrie: Treptat se instalează toamna. De când vin ploile. Prognoza meteo pe regiuni

În Banat va fi mai răcoros în 9-10 și 13-15 octombrie. Va ploua în perioada 5-15 octombrie.

În Muntenia va fi mai frig din 9 octombrie și va ploua în 13-14 octombrie.

În Moldova temperaturile scad iar din 7 octombrie. În 6-7 octombrie și 14 octombrie sunt anunțate ploi și furtuni.

În Maramureș maximele scad pânî la 13 grade, iar perioade cu ploi sunt 5 și 14-18 octombrie.

La munte (Apuseni), temperaturile vor fi sub 10 grade după 9 octombrie, iar ploile încep din 13 octombrie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 20 octombrie.

Vremea în săptămâna 22-28 septembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice. În rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a țării.

Vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile estice.

Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 6-12 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Vremea în săptămâna 13-20 octombrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor putea fi ușor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

