Eveniment

Vremea până în 8 decembrie: temperaturi mai mari, dar și perioade cu ninsori. Prognoza meteo actualizată, pe patru săptămâni

Publicat

acum O oră

Vremea până în 8 decembrie: temperaturile vor fi mai mari decât cele normale pentru această perioadă. Sunt anunțate și perioade cu ploi. Cantitățil de precipitații vor fi excedentare în unele zone din țară. 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 8 decembrie.

Vor fi temperaturi maxime de peste 10 grade până în jurul datei de 23 noiembrie. În vest, acestea vor ajunge la 15 grade.

Vezi și Vremea până în 23 noiembrie în Transilvania și în țară: se mai încălzește, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe regiuni

Vor fi și dimineți cu condiții de ceață. Minimele vor varia între 0 și 6 grade.

Apoi temperaturile mai scad și sunt anunțate perioade cu ploi (24-27 noiembrie). În Transilvania, în nord și la munte, vor fi și ninsori.

Vezi și Când vor fi primele ninsori în zonele de deal și câmpie. Prognoza meteo pentru iarna 2025-2026

De 1 Decembrie vor fi maxime de 8-10 grade. Noaptea vor fi temperaturi negative în Transilvania și la munte. Va ninge în nord. Regimul termic va fi asemănător și în primele zile din decembrie.

Vremea în săptămâna 10-16 noiembrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, dar și deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 17-23 noiembrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, dar și ușor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea în săptămâna 24-30 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în extremitatea de nord a teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 1-8 decembrie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi ușor deficitare.

