Eveniment
Vremea până la mijlocul lunii octombrie. Când scad temperaturile. Prognoza meteo actualizată pe patru săptămâni
Vremea până la mijlocul lunii octombrie: temperaturile vor fi mai mari decât de obicei, până la finalul primei luni de toamnă. Însă vor fi variații mari în interval de câteva zile. Apoi, în octombrie, se mai răcește.
În următoarele două săptămâni din septembrie, temperaturile vor varia între: 21-27 de grade în centru, 20-31 de grade în sud și vest, 17-28 în nord-est.
Vezi și Vremea până la finalul lunii septembrie în regiuni din țară
Luna octombrie începe cu maxime de 19-20 grade în centru, 21-24 grade în sud și vest, 21-22 de grade în nord-est. Se răcește, sub 20 de grade, în majoritatea regiunilor, din 6 octombrie.
Vor fi ploi în 17 septembrie și din nou la începutul luni octombrie (4-7 octombrie), în centru. Sunt posibile furtuni și ploi în 4-7 octombrie în vest și nord-est. În sud va ploua în intervalul 5-8 octombrie.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pe patru săptămâni, până în 13 octombrie.
Vremea în săptămâna 15-21 septembrie
Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână îndeosebi în regiunile vestice și sud-vestice. În rest, vor fi în general apropiate de cele normale.
Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, sudice și local în cele centrale și ușor excedentar în nord-estul teritoriului.
Vremea în săptămâna 22-28 septembrie
Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii țări.
Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.
Vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie
Temperatura medie a aerului se va situa în jurul mediilor climatologice în toate regiunile.
Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în regiunile estice, dar vor avea o tendință ușor excedentară în restul teritoriului.
Vremea în săptămâna 6-13 octombrie
Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele specific pentru această săptămână în toată țara.
Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi apropiate de cele normale în regiunile nordice, estice și local în cele centrale, cu o tendință ușor deficitară în sud-vestul țării.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.