Connect with us

Actualitate

Zeci de mii de locuri de muncă disponibile în România. Date oficiale ANOFM

Publicat

acum 2 ore

Zeci de mii de locuri de muncă disponibile în România: Peste 32.000 de locuri de muncă sunt raportate vacante de angajatorii din țară.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează că cele mai multe dintre ele, peste 19.000, sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale.

Pentru cei care au studii superioare sunt disponibile aproximativ 2.100 de slujbe.

Alte 270 de locuri de muncă sunt disponivile în spațiul european, cele mai multe în Norvegia, Suedia, Irlanda, Italia, Germania și Olanda.

Cei interesați pot afla mai multe informații pe pagina de internet a agenției, anofm.ro.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Abrudacum 2 minute

Mai mulți primari din Apuseni au anunțat că suspendă încasarea taxelor locale, de joi. Care este motivul
Evenimentacum 24 de minute

Bagaj de mână gratuit în avion, locuri gratis lângă copii și compensații pentru zboruri întârziate. Vot în Parlamentul European
Evenimentacum 59 de minute

Reguli privind transportul copiilor în mașină. Ce spune Codul rutier și ce amenzi riscă șoferii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Abrudacum 2 minute

Mai mulți primari din Apuseni au anunțat că suspendă încasarea taxelor locale, de joi. Care este motivul
Administrațieacum o zi

Primăria Alba Iulia: restricții de circulație în curtea și în perimetrul școlilor. Măsuri de siguranță impuse unităților școlare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Pensionarea anticipată 2026: Acte necesare în dosarul de pensionare. Ce perioade de contributivitate nu se iau în considerare
Economieacum 6 ore

VIDEO: Autostrada A1 Sebeș-Nădlac. Care este stadiul lucrărilor la tunelurile din zona Margina-Holdea, la începutul anului 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare
Evenimentacum 6 ore

Sondaj INSCOP: AUR ar obține mai multe voturi decât PSD și PNL la un loc, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 7 ore

Campioana Volei Alba Blaj întâlnește CSM Constanța pentru intrarea în semifinalele Cupei României
Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

Cea mai puternică furtună solară din ultimii 30 de ani a lovit Pământul. A generat o Auroră Boreală vizibilă și din România
Evenimentacum 2 zile

Care sunt marile proiecte de investiții în domeniul culturii, în Alba. Obiective, costuri și planuri pe 2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum o săptămână

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 11 ore

Vineri: Conferință medicală cu dr. Claudia Adriana Teodorescu, la Biblioteca Județeană din Alba Iulia
Evenimentacum 2 zile

Ministerul Educației selectează profesori pentru ”Școala din spital”. Vor preda copiilor internați în unități sanitare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Vacanța de schi 2026: când intră în vacanță elevii din Alba și din celelalte județe din țară. HARTA
Educațieacum 21 de ore

Doar 2% dintre studenții români lucrează în timpul facultății, cel mai mic procent din Europa. Date Eurostat
Mai mult din Educatie