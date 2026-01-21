Zeci de mii de locuri de muncă disponibile în România. Date oficiale ANOFM

Zeci de mii de locuri de muncă disponibile în România: Peste 32.000 de locuri de muncă sunt raportate vacante de angajatorii din țară.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează că cele mai multe dintre ele, peste 19.000, sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale.

Pentru cei care au studii superioare sunt disponibile aproximativ 2.100 de slujbe.

Alte 270 de locuri de muncă sunt disponivile în spațiul european, cele mai multe în Norvegia, Suedia, Irlanda, Italia, Germania și Olanda.

Cei interesați pot afla mai multe informații pe pagina de internet a agenției, anofm.ro.

