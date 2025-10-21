Connect with us

Economie

Zeci de trenuri anulate. Ministrul Transporturilor amenință cu demiterea directorilor CFR

Publicat

acum 2 ore

Zeci de trenuri anulate. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, a cerut directorilor CFR Călători și CFR Infrastructură să ia măsuri urgente pentru normalizarea circulației trenurilor.

„Le cer, directorilor CFR Călători și CFR Infrastructură (CFR S.A.), să ia toate măsurile pentru ca trenurile să poată circula în condiții normale. În cazul în care nu vor găsi soluții prin dialog, mă văd obligat să solicit măsuri împotriva ambilor.

Situația creată este una cu impact social, iar eu, ca ministru, sunt obligat să iau decizii pentru cetățeni. Trebuie să menționez că ARF (Autoritatea pentru Reformă Feroviară) a alocat deja pentru CFR Călători, pentru luna aceasta, 243 de milioane de lei. Această sumă este destinată inclusiv plății datoriilor de peste 70 de milioane de lei pe care CFR Călători le are acum față de CFR Infrastructură, administratorul infrastructurii feroviare”, arată Ciprian Șerban, citat de Mediafax.

Dispută între directori

Ca atare, spune ministrul Transporturilor, directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, „are, acum, posibilitatea să plătească această datorie și să stingă acest conflict” care creează probleme, în primul rând călătorilor.

La rândul lui, directorul general al CFR Infrastructură (CFR S.A.), Ion Simu, ar trebui să abordeze situația „lucid, astfel încât circulația trenurilor să nu fie întreruptă”.

„Chiar dacă managementul celor două Companii este selecționat în baza Ordonanței privind managementul corporativ (109/2011), directorii acestora trebuie să înțeleagă, în primul rând, rolul social al activităților pe care le prestează. Cred că cei doi nu au înțeles că principala lor obligație nu este să câștige bani în detrimentul serviciilor publice prestate. Rolul lor este să ofere servicii publice de calitate și nu să se folosească de funcțiile pe care le dețin pentru răfuieli personale.

Ca ministru, nu voi tolera astfel de comportamente, iar cine nu înțelege că este în slujba cetățeanului va pleca acasă”, adaugă Șerban.

Zeci de trenuri anulate

Zeci de trenuri sunt anulate sau suspendate, inclusiv cu traseu prin Alba, din octombrie, au anunțat luni companiile CFR SA și CFR Călători. Motivul este o datorie de peste 100 de milioane de lei a CFR Călători către CFR SA, care gestionează infrastructura feroviară națională. Datoria reprezintă sume restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii.

Vezi AICI trenurile vizate și datele de la care circulația acestora este anulată sau suspendată.

Precizări CFR SA

CFR SA precizează că restanțele de peste 100 milioane lei pe care le are de primit au afectat fluxul de lichidități și capacitatea de a-și onora obligațiile financiare curente.

Potrivit precizărilor oficiale, neplata obligațiilor financiare de către CFR Călători a condus la acumularea unor datorii care au afectat derularea normală a activității companiei.

Printre consecințele directe se numără: achitarea parțială a chenzinei, neplata drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă (tichete de masă și ore suplimentare) pentru peste patru luni, întârzieri la plata furnizorilor și dificultăți în achitarea taxelor și impozitelor către bugetul de stat.

În prezent, datoriile totale ale Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA se ridică la peste 200 milioane lei , sumă generată în mare parte de neîncasarea creanțelor datorate de operatorii de transport feroviar de călători.

CFR SA subliniază că aceste efecte nu afectează activitatea de siguranță feroviară, însă constrâng semnificativ capacitatea companiei de a-și onora obligațiile financiare curente și de a menține în parametri optimi activitatea operațională.

„CFR SA reafirmă disponibilitatea de dialog cu toți operatorii feroviari și cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru identificarea de soluții urgente care să permită reluarea integrală a circulației trenurilor și restabilirea echilibrului financiar”, potrivit unui comunicat de presă.

Ultimele articole pe alba24
