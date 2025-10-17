Actualitate
Ziua Europeană a Limbilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia
Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia a celebrat Ziua Europeană a Limbilor 2025 ȋn parteneriat cu Şcoala Gimnazială “Vasile Goldiş”, Alba Iulia, Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan”, Alba Iulia, Liceul Tehnologic Sebeş, Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș și Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia.
Instituția a derulat o serie de activităţi creative, în cadrul proiectului județean Artistic Views of Languages – ediția a XII-a.
Printre activitățile desfășurate reprezentanții instituției au menționat:
- reprezentarea artistică a unor cuvinte/ expresii reprezentative din diferite limbi
- realizarea unor postere cu elemente lingvistice și socio-culturale specifice țărilor alese
- prezentări / discuții despre istoricul limbilor indo-europene – rol, importanță, influențe și experiențele personale legate de utilizarea limbilor străine în diverse contexte,
- secvențe muzicale în diferite limbi
- ateliere de traducere / interpretare / analiză și asociere de idei/cuvinte din diferite limbi pornind de la gândurile voievodului Neagoe Basarab (care este celebrat pe data de 26 septembrie) privind raportarea la înfrângeri și dificultăți, înțelegerea rolului blândeții din poziția de putere, stăpânirea de sine în fața încercărilor.
Expoziția EDL 2025 a inclus lucrările elevilor realizate pe parcursul săptămânii dedicate interpretărilor artistice ale limbilor.
Echipa de proiect:
Albescu Nadia, Greculeac Camelia, Apostol Nicoleta (Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia)
Paraschivescu Alina, bibl. Barb Gianina (Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş”, Alba Iulia)
Dioșan Livia, Bîrz Lucreția (Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Alba Iulia)
Modoeanu Lucia, Stan Florentina (Liceul Tehnologic Sebeş)
Dioșan Alexandru, bibl. Barb Mirela (Colegiul Național ”Lucian Blaga”, Sebeș)
Dreghiciu Nicoleta (Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia)
