Connect with us

Actualitate

Ziua Europeană a Limbilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia

Publicat

acum 35 de secunde

Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia a celebrat Ziua Europeană a Limbilor 2025 ȋn parteneriat cu Şcoala Gimnazială “Vasile Goldiş”, Alba Iulia, Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan”, Alba Iulia, Liceul Tehnologic Sebeş, Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș și Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia.

Instituția a derulat o serie de activităţi creative, în cadrul proiectului județean Artistic Views of Languages – ediția a XII-a.

Printre activitățile desfășurate reprezentanții instituției au menționat:

  • reprezentarea artistică a unor cuvinte/ expresii reprezentative din diferite limbi
  • realizarea unor postere cu elemente lingvistice și socio-culturale specifice țărilor alese
  • prezentări / discuții despre istoricul limbilor indo-europene – rol, importanță, influențe și experiențele personale legate de utilizarea limbilor străine în diverse contexte,
  • secvențe muzicale în diferite limbi
  • ateliere de traducere / interpretare / analiză și asociere de idei/cuvinte din diferite limbi pornind de la gândurile voievodului Neagoe Basarab (care este celebrat pe data de 26 septembrie) privind raportarea la înfrângeri și dificultăți, înțelegerea rolului blândeții din poziția de putere, stăpânirea de sine în fața încercărilor.

Expoziția EDL 2025 a inclus lucrările elevilor realizate pe parcursul săptămânii dedicate interpretărilor artistice ale limbilor.

Echipa de proiect:

Albescu Nadia, Greculeac Camelia, Apostol Nicoleta (Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia)

Paraschivescu Alina, bibl. Barb Gianina (Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş”, Alba Iulia)

Dioșan Livia, Bîrz Lucreția (Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Alba Iulia)

Modoeanu Lucia, Stan Florentina (Liceul Tehnologic Sebeş)

Dioșan Alexandru, bibl. Barb Mirela (Colegiul Național ”Lucian Blaga”, Sebeș)

Dreghiciu Nicoleta (Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia)

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 35 de secunde

Ziua Europeană a Limbilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia
Educațieacum 31 de minute

Carduri educaționale 2025: peste 40.000 de elevi nu au utilizat tichetele. Vor pierde 500 de lei
Sportacum 45 de minute

Călătorii virtuale în universul cazinourilor: sloturi video pentru pasionații de turism (P)
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Proiect de dezvoltare urbană de 18 milioane de lei pentru Ocna Mureș, singura stațiune balneară din județul Alba
Administrațieacum 6 ore

Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele vor putea fi ridicate fără autorizație. Explicații VIDEO Cseke Attila
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

ANAF notifică instituțiile publice să-și plătească datoriile. La ce sumă au ajuns restanțele
Economieacum 4 ore

Rabla 2025: interes scăzut pentru tichetele de achiziționare a mașinilor electrice. Procentul accesat din buget, în două săptămâni
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 24 de ore

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Evenimentacum 4 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum 45 de minute

Călătorii virtuale în universul cazinourilor: sloturi video pentru pasionații de turism (P)
Evenimentacum 3 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 19 ore

FOTO-VIDEO: Daria Glodean și Sebastian Marian, MISS și MISTER Boboc 2025, la Liceul „Alexandru Domșa” din Alba Iulia
Evenimentacum 21 de ore

FOTO: Andrei Haneș, un tânăr artist din Alba, la Expo 2025 Osaka: ”Se formau cozi de câte 500 de persoane care voiau să ne vadă”
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Noi reguli pentru încărcătoarele USB
Evenimentacum 2 zile

Noi reguli pentru încărcătoarele USB: Un singur standard pentru toate dispozitivele. Ce termen de conformare au producătorii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Operatie laser dr holhos smile pro oferta
Evenimentacum O oră

Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Evenimentacum 2 zile

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 35 de secunde

Ziua Europeană a Limbilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia
Educațieacum 31 de minute

Carduri educaționale 2025: peste 40.000 de elevi nu au utilizat tichetele. Vor pierde 500 de lei
Mai mult din Educatie