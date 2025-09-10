Connect with us

Ziua Mondială pentru prevenirea suicidului. Sunt peste 720.000 de suiciduri anuale la nivel mondial. Care sunt semnalele de alarmă

Publicat

acum O oră

Ziua mondială pentru prevenirea suicidului, marcată anual pe 10 septembrie, oferă persoanelor din lumea întreagă posibilitatea de creştere a gradului de conştientizare cu privire la suicid şi la prevenirea acestuia.

Suicidul reprezintă o problemă majoră de sănătate publică, cu consecințe sociale, emoționale și economice de amploare.

Potrivit Asociaţiei Internaţionale pentru Prevenirea Suicidului, se estimează că în prezent există peste 720.000 de suiciduri anuale la nivel mondial, iar fiecare suicid afectează profund un număr mult mai mare de persoane.

Astfel, suicidul rămâne o problemă critică la nivel global, afectând indivizi și comunități din întreaga lume.

Tema din 2025 a Zilei Mondiale pentru Prevenirea Suicidului este „Schimbarea narațiunii despre suicid”.

Așadar, schimbarea narațiunii despre suicid urmărește să inspire persoanele, comunitățile, organizațiile și guvernele să se angajeze în discuții deschise și oneste despre suicid și despre comportamentul suicidal.

Prin inițierea acestor conversații se pot sparge bariere, crește gradul de conștientizare și, totodată, construi culturi mai bune de înțelegere și sprijin.

Specialiștii determină un șir de factori, care pot duce la suicid:

  • factori familiali (relațiile conflictuale în familie, abuzuri în familie, familii dezbinate, divorțul părinților, moartea unei persoane apropiate);
  • performanțele scolare,
  • stresorii sociali (lipsa abilităților de comunicare, de exprimare emoțională, de a lega relații);
  • factori individuali (emoționali, cognitivi, comportamentali, de sănătate), copiii și adolescenții se simt presați de familie din cauza notelor la școală;

Comportamentul suicidar este un semnal de alarmă, dar identificarea copiilor cu risc suicidar este foarte dificilă. În baza studiilor au fost identificate câteva semne ale acestuia:

  • decesul unui părinte sau a unei persoane apropiate a unui copil cu vârstă de până la 12 ani;
  • comunicarea defectuoasă în familie;
  • lipsa abilităților de rezolvare a problemelor;
  • perioadele de stres și lipsa abilităților pentru a le depăși.

Din păcate, copiii ascund stările complicate în care sunt, iar acest lucru face mai dificilă depistarea problemei.

Indicii care nu trebuie ignorate de către părinți, profesori, consilieri:

  • o tentativă anterioară de suicid (există riscul unei tentative repetate, inclusiv prin modalități mai puțin evidente, cum ar fi înfometarea sau consumul abuziv de substanțe),
  • amenințarea cu sinuciderea (mesajele sinistre trebuie luate în serios și analizate motivele acestora și în nici un caz nu este recomandată amenințarea copilului cu o pedeapsa pentru acele mesaje),
  • depresia (dificultatea în cazul acestei situații este că adulții nu recunosc simptomele unei depresii la copii datorită faptului că depresia este considerată o problema a adulților).

Copiii pot prezenta semne de depresie prin următoarele:

  • lipsa poftei de mâncare,
  • tulburări de somn: atât insomnii, cât și somn excesiv,
  • scăderea capacității de concentrare,
  • scăderea performanțelor școlare;
  • stări de apatie,
  • dezinteres pentru activitățile plăcute anterior;
  • autoblamare excesivă,
  • tristețe,
  • oboseală accentuată,
  • probleme comportamentale la școală.

Prezența acestor semne pe o perioada de minim două săptămâni trebuie să determine adultul să ceară ajutorul specialiștilor.

