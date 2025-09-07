8 septembrie: Nașterea Maicii Domnului. Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria Mică. În această zi, este o tradiție ca familia, prietenii și colegii să trimită mesaje și urări de Sfânta Maria celor care poartă aceste nume, fie prin apeluri telefonice, fie prin mesaje scrise.

Pe 8 septembrie, creștinii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică.

Este una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria și marchează începutul unui nou an bisericesc, care a debutat la 1 septembrie.

Tradiția spune că Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, au primit-o ca dar de la Dumnezeu, după ani întregi în care nu au avut copii. Nașterea sa este considerată o împlinire a promisiunilor divine și un semn al începutului mântuirii omenirii.

Această zi este prilej de rugăciune și bucurie pentru credincioși. În multe zone din țară au loc hramuri, procesiuni și pelerinaje, iar familiile se adună pentru a marca momentul prin tradiții și obiceiuri locale.

Cine își serbează onomastica de Sfânta Maria Mică?

Este o zi cu o mare încărcătură spirituală, dar și una de sărbătoare pentru cei care poartă numele Sfintei Fecioare. Astfel, își sărbătoresc ziua onomastică:

Maria,

Mariana,

Marinela,

Marina

Marian,

Maricica,

Măriuca,

Marioara

Mara,

Mia,

Marușca,

Mari,

Măria.

În România, peste 2 milioane de persoane poartă nume derivate din Maria, ceea ce face ca această sărbătoare să fie una dintre cele mai răspândite zile onomastice.

Cele mai multe poartă numele Maria (circa 1.400.000), aproximativ 270.000 se numesc Mariana și în jur de 51.000, Marinela.

Sfânta Maria: de unde provine numele Maria

Numele Maria provine din ebraică și înseamnă cea iubită, cea îndrăgită, potrivit Basilica.

În aramaică, Maryam înseamnă „doamnă”, „stăpână”. După Fericitul Ieronim, în ebraică, numele s-ar compune din mar, ce înseamnă „picătura” plus yam ce înseamnă „mare”, deci „picătura de apă de mare”.

Dar numele evreiesc Maryam sau Miryam ar putea fi şi de străveche origine egipteană, trăgându-se din verbul mri, „a iubi”, cu sufixul afectiv ebraic – am, deci „cea dragă”, „cea iubită”.

