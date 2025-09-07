Connect with us

Eveniment

8 septembrie: Nașterea Maicii Domnului. Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria Mică

22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina

Publicat

acum 12 secunde

8 septembrie: Nașterea Maicii Domnului. Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria Mică. În această zi, este o tradiție ca familia, prietenii și colegii să trimită mesaje și urări de Sfânta Maria celor care poartă aceste nume, fie prin apeluri telefonice, fie prin mesaje scrise.

Pe 8 septembrie, creștinii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică.

Este una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria și marchează începutul unui nou an bisericesc, care a debutat la 1 septembrie.

Tradiția spune că Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, au primit-o ca dar de la Dumnezeu, după ani întregi în care nu au avut copii. Nașterea sa este considerată o împlinire a promisiunilor divine și un semn al începutului mântuirii omenirii.

Această zi este prilej de rugăciune și bucurie pentru credincioși. În multe zone din țară au loc hramuri, procesiuni și pelerinaje, iar familiile se adună pentru a marca momentul prin tradiții și obiceiuri locale.

Cine își serbează onomastica de Sfânta Maria Mică?

Este o zi cu o mare încărcătură spirituală, dar și una de sărbătoare pentru cei care poartă numele Sfintei Fecioare. Astfel, își sărbătoresc ziua onomastică:

  • Maria,
  • Mariana,
  • Marinela,
  • Marina
    Marian,
  • Marin
  • Maricica,
  • Măriuca,
  • Marioara
  • Mara,
  • Mia,
  • Marușca,
  • Mari,
  • Măria.

În România, peste 2 milioane de persoane poartă nume derivate din Maria, ceea ce face ca această sărbătoare să fie una dintre cele mai răspândite zile onomastice.

Cele mai multe poartă numele Maria (circa 1.400.000), aproximativ 270.000 se numesc Mariana și în jur de 51.000, Marinela.

Sfânta Maria: de unde provine numele Maria

Numele Maria provine din ebraică și înseamnă cea iubită, cea îndrăgită, potrivit Basilica.

În aramaică, Maryam înseamnă „doamnă”, „stăpână”. După Fericitul Ieronim, în ebraică, numele s-ar compune din mar, ce înseamnă „picătura” plus yam ce înseamnă „mare”, deci „picătura de apă de mare”.

Dar numele evreiesc Maryam sau Miryam ar putea fi şi de străveche origine egipteană, trăgându-se din verbul mri, „a iubi”, cu sufixul afectiv ebraic – am, deci „cea dragă”, „cea iubită”.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina
Evenimentacum 12 secunde

8 septembrie: Nașterea Maicii Domnului. Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria Mică
Câmpeniacum 46 de minute

Cod portocaliu de inundații pe râuri din județul Alba. Sunt vizate creșteri importante de debite pe anumite pârâuri din Apuseni
Evenimentacum O oră

VIDEO: Secretele ceaunului cu carne de miel, o rețetă tradițională din Loman. Cum se prepară balmoșul, mâncare de bază la stâni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

alba iulia cetate
Administrațieacum 12 ore

Planuri pentru Alba Iulia, ”oraș verde”: străzi și zone asfaltate transformate în spații verzi, agrement pe malul râului Ampoi
Administrațieacum o zi

Agro-Hub în Cetatea Alba Iulia, rute turistice, întreprinderi certificate ecologic. Planurile primăriei pentru ”oraș verde”
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Actualitateacum o zi

Câți români nu și-au putut achita la timp cheltuielile curente. Segmentul de vârstă cu cele mai mari probleme financiare
Economieacum o zi

VIDEO: S-a deschis Târgul Apulum Agraria la Alba Iulia. Produse tradiționale, legume și fructe de sezon. Care este oferta
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 9 ore

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Administrațieacum 5 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Sportivii CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiului la box. Premiile obținute
Aiudacum 2 zile

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

22 august: Sfânta Fecioară Maria Regina
Evenimentacum 12 secunde

8 septembrie: Nașterea Maicii Domnului. Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria Mică
Evenimentacum O oră

VIDEO: Secretele ceaunului cu carne de miel, o rețetă tradițională din Loman. Cum se prepară balmoșul, mâncare de bază la stâni
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 8 ore

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum o săptămână

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 3 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

VIDEO: Cât costă un buchet de flori, la început de an școlar, la Alba Iulia. Prețuri pentru toate buzunarele și preferințele
Educațieacum 6 ore

Ce să faci dacă plânge copilul când îl lași la școală sau grădiniță: Ghid pentru gestionarea anxietății de separare
Mai mult din Educatie